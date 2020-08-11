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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Август » 11 » 08:17:47

Житомир глазами художников: открылась выставка картин с изображением городских пейзажей. ФОТО

Сегодня, 08:27:47 555 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир глазами художников: открылась выставка картин с изображением городских пейзажей. ФОТО

 В городской художественной галерее открылась выставка картин с изображением пейзажей Житомира. 33 полотна создали 12 местных авторов. Все выставочные работы выполнены в течение последних двух лет.

На выставке представлены работы с изображением хорошо известных всем мест Житомира, передает "Суспільне Житомир".

Художник Валерий Кулык рассказал, что на выставку он отобрал полотно с изображением старого Житомира.


 

"Меня всегда интересовала история города. На картине я воспроизвел Замковую гору. Здесь, в частности, есть и река, которая течет вечно. Это символ течения времени, символ того, что меняется поколение людей города с более чем тысячелетней историей", - сказал Валерий Кулык.


Художник Валентин Войтенко на своих работах изобразил житомирские храмы. У него есть целая серия картин, на которых изображены культовые сооружения.



"Я захотел на холсте воссоздать храмы, чтобы зритель мог ими любоваться", - отметил художник.

Выставка в здании по ул. Театральной, 8 продлится до Дня Независимости.

ФОТО: Суспільне
Тэги: картины, Выставка, Житомир
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