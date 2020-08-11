Житомир глазами художников: открылась выставка картин с изображением городских пейзажей. ФОТО

В городской художественной галерее открылась выставка картин с изображением пейзажей Житомира. 33 полотна создали 12 местных авторов. Все выставочные работы выполнены в течение последних двух лет.
На выставке представлены работы с изображением хорошо известных всем мест Житомира, передает "Суспільне Житомир
".
Художник Валерий Кулык рассказал, что на выставку он отобрал полотно с изображением старого Житомира.
"Меня всегда интересовала история города. На картине я воспроизвел Замковую гору. Здесь, в частности, есть и река, которая течет вечно. Это символ течения времени, символ того, что меняется поколение людей города с более чем тысячелетней историей", - сказал Валерий Кулык.
Художник Валентин Войтенко на своих работах изобразил житомирские храмы. У него есть целая серия картин, на которых изображены культовые сооружения.
"Я захотел на холсте воссоздать храмы, чтобы зритель мог ими любоваться"
, - отметил художник.
Выставка в здании по ул. Театральной, 8 продлится до Дня Независимости.
ФОТО: Суспільне