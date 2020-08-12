Автобусный лоукостер FlixBus запустил новый маршрут из Житомира в Варшаву

Автобусный перевозчик FlixBus запустил продажи на новой международной линии по маршруту Киев-Варшава, с остановками в Житомире, Ровно и Радоме (Польша).
Как сообщает прес-служба компании, автобусы Киев-Варшава отправляются из Киева в среду и субботу в 16:00 с автостанции "Киев" (ул. Симона Петлюры, 32), из Варшавы по вторникам в 15:30 с автовокзала "Варшава-Заходня".
Отправление из Житомира в 18:00, время в пути – 14,5 часов. Стоимость билета – 999 гривен.
Варшава является крупным транспортным хабом FlixBus, откуда прямыми рейсами можно добраться до почти 100 городов Польши и таких стран как Германия, Хорватия, Франция, Бельгия, Италия, Чехия.
Ранее лоукостер FlixBus открыл продажу билетов на новые автобусные линии
: Киев – Житомир – Львов и Киев – Житомир – Львов – Ужгород.