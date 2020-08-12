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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 12 » 08:12:59

Автобусный лоукостер FlixBus запустил новый маршрут из Житомира в Варшаву

Сегодня, 08:26:59 781 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Автобусный лоукостер FlixBus запустил новый маршрут из Житомира в Варшаву

 Автобусный перевозчик FlixBus запустил продажи на новой международной линии по маршруту Киев-Варшава, с остановками в Житомире, Ровно и Радоме (Польша). 

Как сообщает прес-служба компании, автобусы Киев-Варшава отправляются из Киева в среду и субботу в 16:00 с автостанции "Киев" (ул. Симона Петлюры, 32), из Варшавы по вторникам в 15:30 с автовокзала "Варшава-Заходня". 

Отправление из Житомира в 18:00, время в пути – 14,5 часов. Стоимость билета – 999 гривен.

Варшава является крупным транспортным хабом FlixBus, откуда прямыми рейсами можно добраться до почти 100 городов Польши и таких стран как Германия, Хорватия, Франция, Бельгия, Италия, Чехия.

Ранее лоукостер FlixBus открыл продажу билетов на новые автобусные линии: Киев – Житомир – Львов и Киев – Житомир – Львов – Ужгород.
Тэги: flixbus, Житомир, Польша
Комментариев: 1
Dezmond
1 Евгений (Dezmond)   • 13:29:10, Сегодня [Материал]
-3

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