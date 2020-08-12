В двух городах Житомирской области закроют центры крови: не хватает финансирования

"Согласно письму, которое поступило от областного управления здравоохранения, в Коростенском отделе заготовки крови подлежат сокращению 12 работников. То есть все. А это значит, что происходит закрытие заведения. Нас ознакомили устно с приказом. Экземпляров приказа не выдали. Сказали, что это не нужно и якобы незаконно. Помещение, где сегодня располагается Коростенский отдел заготовки крови, на балансе городского совета", - рассказал руководитель Коростенского отдела заготовки крови Виктор Каминский.

"В Житомирский областной центр крови и для лечебных учреждений области мы постоянно передаем и эритроциты, и плазму. Поэтому мы обращались в Коростенскому городскому голове. Он сказал, что будет обращаться к председателю областного совета, чтобы передать Коростенский отдел заготовки крови из подчинения областного совета на подчинение городского совета. Поэтому, мы будем финансироваться не из областного бюджета, а из городского. Так планируем сохранить и центр крови, и персонал", - добавил Виктор Каминский.

"Получилось так, что при необходимости на 9 месяцев в 9 млн грн нам предусмотрели 3,8 млн грн. Мы предупредили, что, если не будет достаточно денег, то шаг к сокращению будет необратимым. В 2019 году Новоград-Волынский отдел изготовил продукции на сумму 368 тыс. грн, а на содержание учреждения в 2019 году потратили почти 2 млн грн. По Коростеню - произведено продукции на сумму 538 тыс. грн, а на содержание потрачено 1 млн 300 тыс. грн. По состоянию на 1 мая задолженность больниц перед областным центром крови за компоненты крови составляла 1,4 млн грн", - отметил Анатолий Чугриев.