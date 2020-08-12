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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Август » 12 » 14:43:25

Житомирское «гостеприимство»: мужчина до смерти избил парня, который пришел к нему переночевать

Сегодня, 15:07:25 328 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирское «гостеприимство»: мужчина до смерти избил парня, который пришел к нему переночевать

 В Житомирской области мужчина избил знакомого парня, который пришел к нему в дом переночевать. От полученных травм гость погиб. Инцидент произошел 11 августа в городе Коростень.

Об этом "Журналу Житомира" рассказали в полиции области.
 

"Полицейские выяснили, что парень пришел к своему знакомому, чтобы переночевать. По словам хозяина, между ними и гостем были личные неприязненные отношения. Поэтому когда парень улегся спать, хозяин нанес ему несколько ударов по голове", - информируют правоохранители.




21-летнего молодого человека с травмами головы немедленно госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы. К сожалению, спасти жизнь парня не удалось.

Правоохранители задержали хозяина дома, 36-летнего мужчину. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
Тэги: избил, гость, Житомирщина
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