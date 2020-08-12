Житомирское «гостеприимство»: мужчина до смерти избил парня, который пришел к нему переночевать

В Житомирской области мужчина избил знакомого парня, который пришел к нему в дом переночевать. От полученных травм гость погиб. Инцидент произошел 11 августа в городе Коростень.
Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в полиции области.
"Полицейские выяснили, что парень пришел к своему знакомому, чтобы переночевать. По словам хозяина, между ними и гостем были личные неприязненные отношения. Поэтому когда парень улегся спать, хозяин нанес ему несколько ударов по голове", - информируют правоохранители.
21-летнего молодого человека с травмами головы немедленно госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы. К сожалению, спасти жизнь парня не удалось.
Правоохранители задержали хозяина дома, 36-летнего мужчину. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.