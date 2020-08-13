Предприниматель 2 года незаконно пользовался прудом под Житомиром

"Речь идет о том, что приказом Управления Госагентства рыбного хозяйства в области в октябре 2018 года выдано физическому лицу-предпринимателю разрешение на специальное использование водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах на водоем площадью 6 га, расположенный возле с. Каменка Житомирского района. Однако Житомирской местной прокуратурой установлено, что предприниматель использует землю водного фонда без правоустанавливающих документов, поскольку Житомирской областной госадминистрацией, которая является распорядителем этой категории земель, она в пользование не предоставлялась", - информирует ведомство.