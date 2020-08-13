Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 13.08.2020    09:34:02
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 13 » 08:23:53

Предприниматель 2 года незаконно пользовался прудом под Житомиром

Сегодня, 08:42:53 249 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Предприниматель 2 года незаконно пользовался прудом под Житомиром

 В Житомирском районе предприниматель 2 года незаконно пользовался прудом, стоимостью 69 миллионов гривен. Об этом "Журналу Житомира" сообщила прокуратура Житомирской области.
 

"Речь идет о том, что приказом Управления Госагентства рыбного хозяйства в области в октябре 2018 года выдано физическому лицу-предпринимателю разрешение на специальное использование водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах на водоем площадью 6 га, расположенный возле с. Каменка Житомирского района. Однако Житомирской местной прокуратурой установлено, что предприниматель использует землю водного фонда без правоустанавливающих документов, поскольку Житомирской областной госадминистрацией, которая является распорядителем этой категории земель, она в пользование не предоставлялась", - информирует ведомство.


Кроме того, Управление Государственного агентства рыбного хозяйства в области не согласовало с владельцем земли вопрос выдачи разрешения на специальное использование водных биоресурсов.

По результатам рассмотрения иска суд отменил незаконное разрешение физическому лицу-предпринимателю на специальное использование водных биоресурсов и обязал вернуть водоем и земельный участок государственной формы собственности под нем общей площадью 6 га.
Тэги: прокуратура, пруд, Житомирский район
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus