Житомирский суд вынес приговор двум депутатам-взяточникам: 8 и 7,5 лет тюрьмы с конфискацией

"Судебным следствием доказано, что депутаты поселкового совета, один из них - председатель профильной депутатской комиссии, требовали и получили неправомерную выгоду на сумму 80 тыс. грн за содействие в положительном рассмотрении заявления о выделении земельного участка на заседании возглавляемой им комиссии и в дальнейшем - в принятии поселковым советом решений о предоставлении разрешения на изготовление проектной документации и передачу в собственность этого земельного участка жительнице города Житомира", - информирует ведомство.