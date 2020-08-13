Житомирский суд вынес приговор двум депутатам-взяточникам: 8 и 7,5 лет тюрьмы с конфискацией

В Житомирской области двух депутатов поселкового совета за получение неправомерной выгоды приговорили к лишению свободы. Об этом "Журналу Житомира
" сообщает прокуратура Житомирской области.
"Судебным следствием доказано, что депутаты поселкового совета, один из них - председатель профильной депутатской комиссии, требовали и получили неправомерную выгоду на сумму 80 тыс. грн за содействие в положительном рассмотрении заявления о выделении земельного участка на заседании возглавляемой им комиссии и в дальнейшем - в принятии поселковым советом решений о предоставлении разрешения на изготовление проектной документации и передачу в собственность этого земельного участка жительнице города Житомира", - информирует ведомство.
Приговором Житомирского районного суда обоих депутатов признали виновными в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины и одному из них - председателю депутатской комиссии - назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, другому - 7,5 лет лишения свободы.
Также у депутатов конфисковали имущество и лишили права занимать выборные должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года.
По информации издания Житомир инфо
, речь идет о депутатах Новогуйвинского поселкового совета. В апреле 2015 года Владимира Решотку и Богдана Диденко суд признал виновными в вымогательстве и получении неправомерной выгоды и приговорил одного к 8 годам лишения свободы, другого - 8,5 годам, а также конфискацию принадлежащего имущества. Осужденные подали апелляцию.
26 октября 2015-го Житомирский апелляционный суд освободил под залог и домашний арест депутатов-взяточников Новогуйвинского поселкового совета. А само дело вернул в суд первой инстанции.