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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 14 » 10:39:36

16 часов ремонта: в Житомире удалось ликвидировать аварийную ситуацию на газопроводе. ФОТО

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16 часов ремонта: в Житомире удалось ликвидировать аварийную ситуацию на газопроводе. ФОТО

 Газовикам удалось ликвидировать аварийную ситуацию на газопроводе по Сквирскому шоссе. Специалисты "Житомиргаза" устраняли утечку газа 16 часов подряд.

Об этом компания сообщила на своей Facebook-странице.

"Благодаря оперативным действиям газовиков АО "Житомиргаз", удалось ликвидировать аварийную ситуацию на газопроводе по Сквирскому шоссе, провести ремонт и нормализовать давление в газораспределительной сети. Если бы не непрерывная работа специалистов АО "Житомиргаз" - могли случиться ужасные последствия. Ведь диаметр газовой трубы высокого давления, где произошла утечка - 500 мм. Под давлением объем потерянного газа настолько велик, что даже маленькая искра могла привести к пожару", - информирует "Житомиргаз".

В компании отмечают, что сейчас газораспределительная Житомира функционирует в обычном режиме, бесперебойному газоснабжению ничего не угрожает.

Как сообщал "Журнал Житомира", 12 августа на окраине Житомира во время строительных работ повредили газопровод, который распределяет газ половине города.

ФОТО: Житомиргаз
Тэги: Ремонт, газопровод, Житомир
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