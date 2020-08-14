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Упал под гранитный блок: в карьере на Житомирщине погиб мужчина

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Упал под гранитный блок: в карьере на Житомирщине погиб мужчина

 В гранитном карьере на Житомирщине при выполнении работ погиб мужчина. Трагедия произошла 13 августа в Хорошевском районе.

"Предварительно, около 16:00 на территории предприятия проводились работы по откалыванию блочного камня. В это время один из работников, 46-летний житель с. Зубринка, потерял равновесие и попал под каменный блок", - сообщает ГУ Нацполиции.

Мужчина получил серьезные травмы. К сожалению, во время оказания медицинской помощи он скончался.
 

"Сейчас идет выяснение всех обстоятельств происшествия. Предыдущая правовая квалификация - ч. 2. ст. 272 ​​(Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) УК Украины", - добавляют в полиции.


Как сообщал "Журнал Житомира", еще один смертельный инцидент на предприятии произошел на Житомирщине 12 августа.
Тэги: Житомирщина, предприятие, Смерть, карьер
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