Упал под гранитный блок: в карьере на Житомирщине погиб мужчина

В гранитном карьере на Житомирщине при выполнении работ погиб мужчина. Трагедия произошла 13 августа в Хорошевском районе.
"Предварительно, около 16:00 на территории предприятия проводились работы по откалыванию блочного камня. В это время один из работников, 46-летний житель с. Зубринка, потерял равновесие и попал под каменный блок", - сообщает ГУ Нацполиции.
Мужчина получил серьезные травмы. К сожалению, во время оказания медицинской помощи он скончался.
"Сейчас идет выяснение всех обстоятельств происшествия. Предыдущая правовая квалификация - ч. 2. ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) УК Украины", - добавляют в полиции.
Как сообщал "Журнал Житомира
", еще один смертельный инцидент на предприятии
произошел на Житомирщине 12 августа.