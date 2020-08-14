Житомиряне заполонили Михайловскую: большинство не соблюдают дистанцию и без масок. ФОТО

14 августа житомиряне заполонили улицу Михайловскую. Сегодня на главной пешеходной улице проходит медовая ярмарка и праздничное богослужение.
Житомиряне массово скупают продукты из меда, мака, букеты маковейчики и святят все это в Свято-Михайловском кафедральном соборе, передает Times.zt
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Большинство горожан не соблюдают карантинные меры: не сохраняют дистанцию, маски носит подавляющее меньшинство.
Между тем, за минувшие сутки в Житомирской области зафиксировали абсолютный антирекорд
по заболеваемости COVID-19 - 67 новых случаев, 20 из них - в Житомире.
ФОТО: Times.zt