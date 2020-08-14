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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 14 » 16:06:39

Житомиряне заполонили Михайловскую: большинство не соблюдают дистанцию и без масок. ФОТО

Сегодня, 16:27:39 334 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне заполонили Михайловскую: большинство не соблюдают дистанцию и без масок. ФОТО

 14 августа житомиряне заполонили улицу Михайловскую. Сегодня на главной пешеходной улице проходит медовая ярмарка и праздничное богослужение.

Житомиряне массово скупают продукты из меда, мака, букеты маковейчики и святят все это в Свято-Михайловском кафедральном соборе, передает Times.zt.

Большинство горожан не соблюдают карантинные меры: не сохраняют дистанцию, маски носит подавляющее меньшинство.

Между тем, за минувшие сутки в Житомирской области зафиксировали абсолютный антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 67 новых случаев, 20 из них - в Житомире.










ФОТО: Times.zt
Тэги: улица Михайловская, Житомир, Карантин
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