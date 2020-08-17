«Жыве Беларусь!» Житомиряне вышли на митинг, чтобы поддержать белорусов. ВИДЕО

"Сейчас 21 век. Украина и Беларусь в центре Европы. То есть таких событий не может быть. Но несмотря на это, они форсируются в Беларуси. У нас студентов избили в ночь на 1-е декабря 2013-го года. Люди мобилизовались, потому для них тогда это был шок. А в Беларуси буквально в первую ночь после выборов начались аресты и жестокие пытки людей. Я думаю, наш пример очень действенный и показателен. Пусть борются белорусы за свою свободу. Так же, как и мы. Свободу не остановить!" - сказала Виктория Артеменко.