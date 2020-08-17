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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 17 » 08:34:26

«Жыве Беларусь!» Житомиряне вышли на митинг, чтобы поддержать белорусов. ВИДЕО

Вчера, 08:40:36 1630 18 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Жыве Беларусь!» Житомиряне вышли на митинг, чтобы поддержать белорусов. ВИДЕО

 Около 20-ти житомирян на площади Королева образовали живую цепь солидарности в поддержку гражданских протестов в Беларуси.

Как сообщает "Суспільне Житомир", люди пришли с красно-белыми лентами цвета исторического белорусского национального флага и выкрикивали: "Жыве Беларусь!".

По словам соорганизатора акции Виктории Артеменко, люди пришли, чтобы во время вече напомнить, что в Беларуси арестовали большое количество протестующих, из-за насильственных действий силовиков есть много раненых, и они находятся в больницах.

Украинцы, как никто, солидарны с белорусами, так как несколько лет назад во время Евромайдана пережили почти то же - массовые акции протеста, насильственные действия "Беркута" и огромное количество раненых и погибших.
 

"Сейчас 21 век. Украина и Беларусь в центре Европы. То есть таких событий не может быть. Но несмотря на это, они форсируются в Беларуси. У нас студентов избили в ночь на 1-е декабря 2013-го года. Люди мобилизовались, потому для них тогда это был шок. А в Беларуси буквально в первую ночь после выборов начались аресты и жестокие пытки людей. Я думаю, наш пример очень действенный и показателен. Пусть борются белорусы за свою свободу. Так же, как и мы. Свободу не остановить!" - сказала Виктория Артеменко.

 

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.
Тэги: Житомир, Беларусь, Протесты
Комментариев: 17
Atillanta
1 Иванна (Atillanta)   • 08:59:00, Вчера [Материал]
-2

Если в Беларуси победят майданутые (свои и понаехавшие), то Беларусь долго не ''прожыве".
yahimsol
2 Вадим Вадимович (yahimsol)   • 11:06:51, Вчера [Материал]
-2

А че там в Хабаровске?
Provocateur
4 Agent Provocateur (Provocateur)   • 13:49:56, Вчера [Материал]
-3

В Хабаровске все идет по утвержденному плешивым плану "Витязь". ("Я в кусты, а вы... кхм... крутитесь!")
Яблочный
5 Алексей Федорович (Яблочный)   • 13:52:11, Вчера [Материал]
-2

Беларусь или Лукашенко? Это ж не одно и то же :)

Хотя усатый старается как может создать эту картинку, что он и есть Беларусь.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 13:29:29, Вчера [Материал]
-1

вот в Житомире и скачите
в Белоруссии папаКоли без вас разберёцца
yahimsol
6 Вадим Вадимович (yahimsol)   • 14:02:00, Вчера [Материал]
-3

Так че там в Хабаровске кремлеботина?
leon_ztmr
7 Алексей (leon_ztmr)   • 15:04:38, Вчера [Материал]
+2

"Около 20-ти житомирян"

Как всегда масштабно!
Provocateur
10 Agent Provocateur (Provocateur)   • 15:23:32, Вчера [Материал]
-2

Усяко більше нуля, який вийшов на підтримку Луки. XD А ну да, "нормальные люди работают, им некогда по проплаченным митингам шастать!", як же я забув... XD XD XD
leon_ztmr
13 Алексей (leon_ztmr)   • 16:49:32, Вчера [Материал]
-2

Ну где ты и где нормальные люди...
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:05:38, Вчера [Материал]
+2

Вы что хотите Белорусам такойже участи как Украинцам? Вся Украина проголосовала против Порошенка и Соросят. Поэтому живи Белорусь. Кстати смотрел статистику и обнаружил, что 150 тысяч белорусов получили карту Поляка. а это целая Армия . Лукашенко просто не понял . чо финансируют каждого и лично через эту карту.
yahimsol
12 Вадим Вадимович (yahimsol)   • 15:35:33, Вчера [Материал]
-1

Кацапчик так я не понял че там в Хабаровске?
Provocateur
16 Agent Provocateur (Provocateur)   • 19:43:22, Вчера [Материал]
-1

От йому щас реально абідна було. Він за національністю мальованець.
leon_ztmr
9 Алексей (leon_ztmr)   • 15:13:56, Вчера [Материал]
0

"Вся Украина проголосовала против Порошенка и Соросят."

А воз и ныне там.
Provocateur
11 Agent Provocateur (Provocateur)   • 15:31:35, Вчера [Материал]
-4

Типовий діалог між українцем і білорусом у коментах під відосами Бацьки (без приколів):
- От би нам такого президента! Він би в нас точно порядок навів!
- Забірайце яго сабе да здароўя! Мы яшчэ вам даплацім!
Dmitry
14 Dmitry (Dmitry)   • 17:33:27, Вчера [Материал]
+1

Вот "освободятся" от Луки, хлебнут демократии, а там, глядишь, поймут о чем украинец наивному белорусу говорил...
Provocateur
15 Agent Provocateur (Provocateur)   • 19:41:10, Вчера [Материал]
-2

Нє, ну то шо такі як ти вічно всім невдоволені лузери (а там таких, м'яко кажучи, немало) нитимуть, що "прі Усатам была лучшэ", то ясно. Тут не треба бути Вангою. З іншого боку, типу їхнє ниття на щось там впливатиме... XD
leon_ztmr
17 Алексей (leon_ztmr)   • 20:23:07, Вчера [Материал]
-1

Смотрю я на белоруссов, чистенькие, беленькие, не то что обоссанные и обосранные украинцы с кастрюлями на голове, типа местного ЖЖшного провокатера образца 2013-2014 года.
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