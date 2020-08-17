«Жыве Беларусь!» Житомиряне вышли на митинг, чтобы поддержать белорусов. ВИДЕО

Около 20-ти житомирян на площади Королева образовали живую цепь солидарности в поддержку гражданских протестов в Беларуси.
Как сообщает "Суспільне Житомир", люди пришли с красно-белыми лентами цвета исторического белорусского национального флага и выкрикивали: "Жыве Беларусь!".
По словам соорганизатора акции Виктории Артеменко, люди пришли, чтобы во время вече напомнить, что в Беларуси арестовали большое количество протестующих, из-за насильственных действий силовиков есть много раненых, и они находятся в больницах.
Украинцы, как никто, солидарны с белорусами, так как несколько лет назад во время Евромайдана пережили почти то же - массовые акции протеста, насильственные действия "Беркута" и огромное количество раненых и погибших.
"Сейчас 21 век. Украина и Беларусь в центре Европы. То есть таких событий не может быть. Но несмотря на это, они форсируются в Беларуси. У нас студентов избили в ночь на 1-е декабря 2013-го года. Люди мобилизовались, потому для них тогда это был шок. А в Беларуси буквально в первую ночь после выборов начались аресты и жестокие пытки людей. Я думаю, наш пример очень действенный и показателен. Пусть борются белорусы за свою свободу. Так же, как и мы. Свободу не остановить!" - сказала Виктория Артеменко.
С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.
Хотя усатый старается как может создать эту картинку, что он и есть Беларусь.
в Белоруссии папаКоли без вас разберёцца
Как всегда масштабно!
А воз и ныне там.
- От би нам такого президента! Він би в нас точно порядок навів!
- Забірайце яго сабе да здароўя! Мы яшчэ вам даплацім!