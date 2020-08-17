Житомирский ФК «Полесье» получил аттестат для участия в I лиге

Житомирский футбольный клуб "Полесье" успешно прошел аттестацию и сможет принять участие в соревнованиях Первой лиги Украины.
Положительное решение о выдаче аттестата "желто-зеленые" получили на заседании Комитета по аттестации Украинской ассоциации футбола, передает "Спортивний Житомир".
Соответствуют необходимым критериям аттестации и другие клубы II лиги, которые имеют право или претендуют на повышение в классе. Кроме житомирян - это "Нива" (Тернополь), "ВПК-Агро" (Шевченковка) и "Кристалл" (Херсон), а также "Верес" (Ровно) и "Альянс" (Липовая Долина).
Напомним, что для повышения в классе клуб не только должен получить право на это по спортивному принципу, но и доказать, что он соответствует всем требованиям для участия в лиге - инфраструктурным, финансовым, кадровым, организационным и другим.
Кстати, житомиряне продолжают подготовку к новому сезону. 15 августа "Полесье" встретилось с "Динамо" Киев. Матч завершился со счетом 5:1 в пользу столичной команды. Единственным забитым мячом в составе житомирян отличился Галенко.