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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 17 » 10:34:41

От COVID-19 умер житомирянин и еще одна жительница области: статистика на 17 августа

Вчера, 10:52:41 1045 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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От COVID-19 умер житомирянин и еще одна жительница области: статистика на 17 августа

 В Житомирской области зарегистрированы еще два летальных случая от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.

Так, от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерла 48-летняя жительница Лугинского района и 74-летний житель Житомира.

"Пациенты имели сопутствующие патологии, которые усложнили течение болезни. Врачи прилагали все усилия, чтобы помочь пациентам и, к сожалению, болезнь оказалась сильнее", - сообщает Житомирская ОГА.

С начала пандемии на Житомирщине 51 летальный случай от COVID-19.

Также стало известно, что за минувшие сутки, 16 августа, на Житомирщине зарегистрировано 49 новых подтвержденных случаев коронавируса, 17 из них - в Житомире.

Всего в области с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели 2 479 человек, 1 643 - вылечились.


 
Тэги: covid19, Житомирская область, коронавирус, статистика
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