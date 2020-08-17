От COVID-19 умер житомирянин и еще одна жительница области: статистика на 17 августа

В Житомирской области зарегистрированы еще два летальных случая от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.
Так, от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерла 48-летняя жительница Лугинского района и 74-летний житель Житомира.
"Пациенты имели сопутствующие патологии, которые усложнили течение болезни. Врачи прилагали все усилия, чтобы помочь пациентам и, к сожалению, болезнь оказалась сильнее"
, - сообщает Житомирская ОГА.
С начала пандемии на Житомирщине 51 летальный случай от COVID-19
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Также стало известно, что за минувшие сутки, 16 августа, на Житомирщине зарегистрировано 49 новых подтвержденных случаев коронавируса, 17 из них - в Житомире.
Всего в области с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели 2 479 человек, 1 643 - вылечились
.