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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 17 » 11:53:44

На трассе Житомир-Киев перевернулись две машины: пострадали трое взрослых и ребенок. ФОТО

Вчера, 11:59:44 1209 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассе Житомир-Киев перевернулись две машины: пострадали трое взрослых и ребенок. ФОТО

 На трассе Киев-Чоп в Житомирской области в ДТП травмы получили трое взрослых и ребенок. Авария произошла возле поворота на село Забелочье, что в Радомышльском районе. Об этом "ЖЖ" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирщины.
 

"По предварительной информации, водитель автомобиля Renault, 70-летний житомирянин, двигаясь в направлении г. Киева, на 83 километре трассы Киев-Чоп не справился с управлением (по имеющимся данным, из-за плохого самочувствия) и совершил столкновение с автомобилем Mazda под управлением 52 -летнего жителя г. Хмельницкого, который двигался в попутном направлении", - говорят в полиции.


Оба транспортных средства на скорости ударились об отбойник, а потом их отбросило на обочину, где они перевернулись.



В результате ДТП водитель и двое пассажиров Renault, 67-летняя житомирянка и 7-летний мальчик, с телесными повреждениями были госпитализированы в больницу.

Водитель автомобиля Mazda также получил телесные повреждения, однако получил медицинскую помощь и от госпитализации отказался. Сейчас идет установление всех обстоятельств ДТП.
Тэги: дтп, Киев-Чоп
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