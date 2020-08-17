В Житомире СБУ задержала террориста «Исламского государства». ФОТО

Служба безопасности Украины 17 августа сообщила о задержании в Житомире участника международной террористической организации "Исламское государство".
По информации спецслужбы
, иностранец находился в международном розыске по линии Интерпола.
"Согласно полученным спецслужбой данным, житель одной из стран Центральной Азии прибыл на территорию нашего государства для избежания уголовной ответственности", - сообщает пресс-группа УСБ Украины в Житомирской области.
В Житомире иностранец пытался получить вид на жительство.
"Сейчас к задержанному судом применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста. Операция по розыску и задержанию злоумышленника проводилась совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Житомирской области с привлечением Национальной полиции и прокуратуры Житомирской области"
, - добавляет СБУ.
ФОТО: СБУ