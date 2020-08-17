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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Август » 17 » 14:20:53

В Житомире СБУ задержала террориста «Исламского государства». ФОТО

Вчера, 14:21:53 1033 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире СБУ задержала террориста «Исламского государства». ФОТО

 Служба безопасности Украины 17 августа сообщила о задержании в Житомире участника международной террористической организации "Исламское государство".

По информации спецслужбы, иностранец находился в международном розыске по линии Интерпола.
 

"Согласно полученным спецслужбой данным, житель одной из стран Центральной Азии прибыл на территорию нашего государства для избежания уголовной ответственности", - сообщает пресс-группа УСБ Украины в Житомирской области.


В Житомире иностранец пытался получить вид на жительство.

"Сейчас к задержанному судом применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста. Операция по розыску и задержанию злоумышленника проводилась совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Житомирской области с привлечением Национальной полиции и прокуратуры Житомирской области", - добавляет СБУ.

ФОТО: СБУ
Тэги: террорист, СБУ, исламское государство, Житомир
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