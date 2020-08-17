«Ничего святого!» На Житомирщине женщину обокрали прямо в церкви

В Житомирской области пенсионерку обокрали во время богослужения в церкви. Инцидент произошел 16 августа в городе Барановка. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в полиции области.
"В Барановское отделение полиции обратилась 64-летняя местная жительница с сообщением о краже. По словам женщины, неприятность произошла утром, когда она находилась в церкви. Именно тогда исчезла ее сумка с мобильным телефоном и деньгами", - отмечают правоохранители.
Полицейские выяснили, что к совершению правонарушения может быть причастна 30-летняя жительница Романовщины. Женщину разыскали, она признала свою вину.
По словам воровки, чужую сумку она украла во время богослужения, воспользовавшись невнимательностью хозяйки. По дороге из церкви сразу выключила чужой мобильный телефон и забрала себе, также вынула из кошелька 300 гривен. Сумку и кошелек потом выбросила.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по ст. 185 (кража) УК Украины.