«Ничего святого!» На Житомирщине женщину обокрали прямо в церкви

"В Барановское отделение полиции обратилась 64-летняя местная жительница с сообщением о краже. По словам женщины, неприятность произошла утром, когда она находилась в церкви. Именно тогда исчезла ее сумка с мобильным телефоном и деньгами", - отмечают правоохранители.