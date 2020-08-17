У Житомирі важливо розвивати спортивну інфраструктуру, зокрема і для Street Workout, – Олена Розенблат. ФОТО. ВІДЕО

Десятки глядачів, складні елементи на перекладині та паралельних брусах і гучна музика –так у Житомирі пройшли відкриті змагання зі Street Workout. За звання кращого приїхали поборотись кількадесят учасників з різних міст Житомирської області, серед яких не лише хлопці, а й дівчата.



Під час турніру атлети змагались в одній дисципліні – це були Workout-батли за Олімпійською системою. За словами, організаторів впродовж останніх п’яти років цей вид спорту стрімко розвивається в Житомирі. І якщо раніше спортсмени могли займатись лише на дворових майданчиках, то зараз завдяки спонсорам та партнерам в Житомирі з’явились кілька майданчиків, які підходять для професійних тренувань. Та найголовніше – це бажання працювати над собою, і починати можна з малого.

«Street Workout – це дуже перспективний вид спорту. Необхідно розвивати інфраструктуру для Street Workout. Наприклад, в Києві та Харкові створені ідеальні умови. У нашому місті в групі людей, які займаються воркаутом, понад 130 осіб. Тобто, достатньо гукнути і ви самі бачите скільки людей прийшло. Якби ми дали клич по всій Україні, якби оголосили про призовий фонд раніше, то на цьому майданчику не було б де стати. Навіть без анонсу люди йдуть. Бо їм це подобається, вони займаються собою. Street Workout – це робота над своїм тілом з своїм тілом», – розповідає представник організації «Street Workout Житомир» Дмитро Паліш, - повідомляє Житомир.інфо.



Співзасновниця громадської ініціативи «За Житомир твоєї мрії» Олена Розенблат каже: місто потребує розвитку спортивної інфраструктури, яка дозволить спортсменам тренуватись професійно, і уже кілька років поспіль вона допомагає атлетам у проведенні змагань та створенні належних умов для розвитку Street Workout.



«Мабуть, це вдалий приклад того, що якщо створити умови для занять, ми побачимо результат. Ми бачимо здорову, красиву, яскраву молодь. На жаль, подібних майданчиків в Житомирі я не бачила, я бачила спортивне приладдя, яке вже давно в неналежному стані, яке залишилось ще з мого дитинства, і я вважаю, що це потрібно змінювати. Потрібно дати молоді можливість займатись чимось корисним. В нашому випадку ми дійсно приділили цьому багато уваги, тому наш майданчик облаштований і для занять спортом, і для Street Workout. Тому мені приємно бачити молодь, яка дійсно надихає», – розповідає співзасновниця громадської ініціативи «За Житомир твоєї мрії» Олена Розенблат.





Після змагань переможці отримали нагороди та подарунки від організаторів та спонсорів змагань.

