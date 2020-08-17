Зеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины

«С началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие - ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом - заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украину», - подчеркнул Владимир Зеленский.