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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 17 » 17:42:57

Зеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины

Вчера, 17:42:57 832 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Зеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины

 Президент Украины присвоил звание Героя Украины с вручением ордена Государства певцу, телеведущему и продюсеру Андрею Кузьменко, известному под псевдонимом Кузьма Скрябин.

Соответствующий Указ № 323/2020 Глава государства подписал 17 августа.

Звание присвоено за выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность.
 

«С началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие - ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом - заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украину», - подчеркнул Владимир Зеленский.


Справка. Андрей Кузьменко - украинский певец, писатель, телеведущий, продюсер, актер. Лидер группы «Скрябин».

Родился 17 августа 1968 года в г. Самбор Львовской области. Погиб 2 февраля 2015-го в автокатастрофе возле села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области. Похоронили музыканта в семейном склепе на кладбище в Брюховичах.
Тэги: Герой Украины, Скрябин, Андрей Кузьменко
Комментариев: 4
Balabenik
1 Vader (Balabenik)   • 17:54:39, Вчера [Материал]
+12

Я, никак не преуменьшаю заслуг Скрябина перед Украиной, но Зеленский кому угодно будет давать героев Украины, лишь бы не терять свой и так упавший рейтинг!
sp19636462
2 Алєґ (sp19636462)   • 19:53:36, Вчера [Материал]
+3

чому нє патапу?))):
Hoakina
3 Марина (Hoakina)   • 21:07:37, Вчера [Материал]
+3

На 2. Він не покійний ))) а от Кобзону можна, чого вже там
Dmitry
4 Dmitry (Dmitry)   • 23:53:10, Вчера [Материал]
-1

А вы неплохую подлянку придумали для покойного украинофоба.)
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