Зеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины

Президент Украины присвоил звание Героя Украины с вручением ордена Государства певцу, телеведущему и продюсеру Андрею Кузьменко, известному под псевдонимом Кузьма Скрябин.
Соответствующий Указ № 323/2020
Глава государства подписал 17 августа.
Звание присвоено за выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность.
Справка
«С началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие - ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом - заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украину», - подчеркнул Владимир Зеленский.
. Андрей Кузьменко - украинский певец, писатель, телеведущий, продюсер, актер. Лидер группы «Скрябин».
Родился 17 августа 1968 года в г. Самбор Львовской области. Погиб 2 февраля 2015-го в автокатастрофе возле села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области. Похоронили музыканта в семейном склепе на кладбище в Брюховичах.