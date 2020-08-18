Муніципальні школи Житомира долучаються до проєкту Людмили Зубко «Альтернатива є – безпечна школа»

«Ми точно знаємо, яке обладнання необхідно, але його немає в переліку, затвердженому виконкомом», - коментує Людмила Зубко.







Перед початком нового навчального року вчителів та батьків турбує питання, як допомогти дітям отримувати освіту в максимально безпечних умовах під час пандемії коронавірусу.Житомирська загальноосвітня школа №36 ім. Я. Домбровського вирішила скористатися напрацюваннями проєкту «Альтернатива є – безпечна школа», започаткованого підприємицею і засновницею ГО «Житомир, зроби голосніше» Людмилою Зубко.У школі №36 навчається понад 600 учнів, і директорка Олена Кулініч хоче як слід підготувати заклад до прийому школярів. Тому вона звернулася до команди проєкту «Альтернатива є – безпечна школа» за професійними консультаціями з облаштування безпечного простору.



Раніше вона разом з фахівцями Національної експертної групи з інфекційного контролю NEGIC вже надала консультаційну допомогу школі «Сяйво» та Недільній школі при Свято-Михайлівському кафедральному соборі. Школа №36 стане першим комунальним навчальним закладом, який також пройде інфекційний аудит і врахує поради фахівців.



Експерти NEGIC вже побували у школі, оглянули всі приміщення і найближчим часом підготують аналіз того, що треба вдосконалити чи змінити для мінімізації ризику захворювання на коронавірус.



Директорка Оксана Кулініч каже, що ретельно ознайомилася з Протоколами інфекційної безпеки для шкіл, які були розроблені командою Людмили Зубко. За її словами, ці документи містять найбільш повні та систематизовані поради для підготовки навчальних закладів до роботи в умовах пандемії.



«Це зараз дуже актуальний проєкт. Мені як керівнику ці речі дуже допомагають у роботі. Тому що з різних джерел є багато інформації, але у Протоколах, розроблених командою Людмили Зубко, все дуже систематизовано», - пояснює директорка.



«Наша команда завжди швидше! Поки школи Житомира все чекають обіцяного від міської влади обладнання, ми точно знаємо, що потрібно для безпечного початку навчання в умовах пандемії. Таке враження, що влада забула про те, що 1 вересня уже от-от», - говорить Людмила Зубко.





Як повідомлялося раніше, команда Людмили Зубко в рамках проєкту «Альтернатива є – безпечна школа» розробила «Протоколи роботи загальноосвітніх навчальних закладів на період обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією Covid-19» і передала їх Міністерству охорони здоров’я України. Також протоколи викладено у відкритому доступі на сайті www.zubko.com.ua разом із анкетою, за допомогою якою батьки та вчителі можуть перевірити свій навчальний заклад.



Пресслужба Людмили Зубко







