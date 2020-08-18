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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 18 » 17:48:06

Протесты в Беларуси задержат поставку новых троллейбусов в Житомир

Сегодня, 17:37:06 423 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Протесты в Беларуси задержат поставку новых троллейбусов в Житомир

 Большие белорусские предприятия бастуют уже на протяжении нескольких дней. К общенациональной забастовке присоединилось и предприятие «Белкоммунмаш» - производитель общественного электротранспорта, который должен поставить в Житомир троллейбусы.

Повлияют общенациональные забастовки на поставку транспорта в Украине, в комментарии сайту Житомир инфо рассказал заместитель Житомирского городского головы Александр Шевчук.
 

«Согласно договору вторая поставка в количестве 11 троллейбусов должна быть выполнена до 19 числа. То есть, к завтрашнему дню. Мы уже получили 2 троллейбуса. Остальные 9 троллейбусов, мы должны получить с небольшой задержкой. Последний разговор с представителями «Белкоммунмаша» был по этому поводу. Они обещают поставку начать в ночь со среды на четверг. А весь остаток на следующей неделе. На вторую партию ситуация в Беларуси не должна повлиять. В будущем, когда будет подписываться вторая часть договора и будут устанавливаться какие-то сроки его выполнения, то мы уже отдельно будем вести переговоры. Пока на сегодня будет небольшая задержка до недели. На следующей неделе мы должны получить троллейбусы в количестве 11 штук. Остальное мы должны получить равными частями по 11 штук до конца года. Последняя поставка у нас была спланирована 20-21 декабря», - рассказывает заместитель Житомирского городского головы Александр Шевчук.


Как сообщал "Журнал Житомира", Житомирское трамвайно-троллейбусное управление подписало договор займа с ЕБРР на приобретение новых троллейбусов. На реализацию проекта предполагается 12 миллионов евро, из которых 2 миллиона грантовая составляющая. 

В апреле на сайте Европейского банка реконструкции и развития был объявлен тендер на закупку новых троллейбусов для Житомира. Тендер выиграла белорусская компания "Белкоммунмаш". 3 октября 2019 года во время Форума регионов Украины и Беларуси было подписано соглашение на закупку 50 троллейбусов БКМ. Стоимость одного троллейбуса составляет 190 тысяч евро.

30 июня на площади Победы показали первые пять троллейбусов. 7 июля в Житомире задымился один из новеньких троллейбусов БКМ. Видео инцидента опубликовали в Facebook. 
Тэги: Беларусь, БКМ, троллейбусы, Житомир
Комментариев: 2
sp19636462
1 Алєґ (sp19636462)   • 20:23:40, Сегодня [Материал]
0

:)))))
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 21:15:25, Сегодня [Материал]
-1

Ничего. Подождём.
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