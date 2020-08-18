Протесты в Беларуси задержат поставку новых троллейбусов в Житомир

«Согласно договору вторая поставка в количестве 11 троллейбусов должна быть выполнена до 19 числа. То есть, к завтрашнему дню. Мы уже получили 2 троллейбуса. Остальные 9 троллейбусов, мы должны получить с небольшой задержкой. Последний разговор с представителями «Белкоммунмаша» был по этому поводу. Они обещают поставку начать в ночь со среды на четверг. А весь остаток на следующей неделе. На вторую партию ситуация в Беларуси не должна повлиять. В будущем, когда будет подписываться вторая часть договора и будут устанавливаться какие-то сроки его выполнения, то мы уже отдельно будем вести переговоры. Пока на сегодня будет небольшая задержка до недели. На следующей неделе мы должны получить троллейбусы в количестве 11 штук. Остальное мы должны получить равными частями по 11 штук до конца года. Последняя поставка у нас была спланирована 20-21 декабря», - рассказывает заместитель Житомирского городского головы Александр Шевчук.