Протесты в Беларуси задержат поставку новых троллейбусов в Житомир

Большие белорусские предприятия бастуют уже на протяжении нескольких дней. К общенациональной забастовке присоединилось и предприятие «Белкоммунмаш» - производитель общественного электротранспорта, который должен поставить в Житомир троллейбусы.
Повлияют общенациональные забастовки на поставку транспорта в Украине, в комментарии сайту Житомир инфо
рассказал заместитель Житомирского городского головы Александр Шевчук.
«Согласно договору вторая поставка в количестве 11 троллейбусов должна быть выполнена до 19 числа. То есть, к завтрашнему дню. Мы уже получили 2 троллейбуса. Остальные 9 троллейбусов, мы должны получить с небольшой задержкой. Последний разговор с представителями «Белкоммунмаша» был по этому поводу. Они обещают поставку начать в ночь со среды на четверг. А весь остаток на следующей неделе. На вторую партию ситуация в Беларуси не должна повлиять. В будущем, когда будет подписываться вторая часть договора и будут устанавливаться какие-то сроки его выполнения, то мы уже отдельно будем вести переговоры. Пока на сегодня будет небольшая задержка до недели. На следующей неделе мы должны получить троллейбусы в количестве 11 штук. Остальное мы должны получить равными частями по 11 штук до конца года. Последняя поставка у нас была спланирована 20-21 декабря», - рассказывает заместитель Житомирского городского головы Александр Шевчук.
Как сообщал "Журнал Житомира
", Житомирское трамвайно-троллейбусное управление подписало договор займа с ЕБРР
на приобретение новых троллейбусов. На реализацию проекта предполагается 12 миллионов евро
, из которых 2 миллиона грантовая составляющая.
В апреле на сайте Европейского банка реконструкции и развития был объявлен тендер на закупку новых троллейбусов
для Житомира. Тендер выиграла белорусская компания "Белкоммунмаш"
. 3 октября 2019 года во время Форума регионов Украины и Беларуси было подписано соглашение на закупку 50 троллейбусов БКМ
. Стоимость одного троллейбуса составляет 190 тысяч евро.
30 июня на площади Победы показали первые пять троллейбусов
. 7 июля в Житомире задымился один из новеньких троллейбусов БКМ
. Видео инцидента опубликовали в Facebook.