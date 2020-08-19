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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 19 » 08:20:10

В Житомирской больнице нашли мертвым мужчину: он лежал в кабинете с пакетом на голове

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В Житомирской больнице нашли мертвым мужчину: он лежал в кабинете с пакетом на голове

 В Житомирской областной больнице им. Гербачевского обнаружили труп. Тело жителя Житомира, 1983 года рождения, который был электромонтером, нашли прямо на полу одного из кабинетов больницы. 

По информации пресс-службы управления Гоструда в Житомирской области, на голове у мужчины был пакет, подключенный шлангом к баллону с неизвестным веществом.



Обстоятельства и детали ужасного события сейчас пытаются установить эксперты специальной независимой комиссии, которую образовали в управлении.

Согласно предварительной версии следствия, мужчина совершил самоубийство.
Тэги: труп, Житомир, больница
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