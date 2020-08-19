В Житомирской больнице нашли мертвым мужчину: он лежал в кабинете с пакетом на голове

В Житомирской областной больнице им. Гербачевского обнаружили труп. Тело жителя Житомира, 1983 года рождения, который был электромонтером, нашли прямо на полу одного из кабинетов больницы.
По информации пресс-службы управления Гоструда
в Житомирской области, на голове у мужчины был пакет, подключенный шлангом к баллону с неизвестным веществом.
Обстоятельства и детали ужасного события сейчас пытаются установить эксперты специальной независимой комиссии, которую образовали в управлении.
Согласно предварительной версии следствия, мужчина совершил самоубийство.