Житомирский водоканал получил грант: деньги потратят на установку нового оборудования

Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" получило от компании, которая исследует вопрос маловодия рек, грант в размере 735 тыс. грн.
Решение "О предоставлении согласия коммунальному предприятию "Житомирводоканал" Житомирского городского совета на получение грантовых средств" приняли сегодня, 19 августа, члены исполнительного комитета.
"Компания Grundfos Foundation (Poul Due Jensen Foundation) исследует вопрос маловодия рек и занимается вопросом водоснабжения населенных пунктов. Имея предыдущий опыт сотрудничества с КП "Житомирводоканал", заботясь о проблемах предприятия в части обеспечения бесперебойной поставки воды жителям г. Житомир, компания Grundfos Foundation (Poul Due Jensen Foundation) решила предоставить КП "Житомирводоканал" грант на общую сумму 735 тыс. грн", - сообщается на сайте мэрии.
Указанные средства будут направлены на установку нового насосного оборудования и очистку резервуаров.
Как сообщал "Журнал Житомира
", житомирский водоканал в настоящий момент переживает масштабную реконструкцию и обновление
: осуществляет модернизация очистных сооружений канализации, очистных сооружений воды, а также водопроводных сетей.