На Житомирщине фура врезалась в дом и перевернулась: водитель выжил. ФОТО

В Житомирской области грузовой автомобиль столкнулся с жилым домом и перевернулся. Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 августа в с. Ходоки Коростенского района.
В результате ДТП пострадал водитель - его зажали конструкции искореженной фуры. На место происшествия вызвали спасателей.
"Туловище водителя было зажато поврежденными конструкциями авто. Пострадавший находился в сознании. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали травмированного и передали в руки медиков"
, - информирует Управление ГСЧС Украины в Житомирской области.
32-летнего мужчину госпитализировали в больницу. Окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливают специалисты.
ФОТО: ГСЧС