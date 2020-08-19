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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 19 » 12:29:19

На Житомирщине фура врезалась в дом и перевернулась: водитель выжил. ФОТО

Сегодня, 12:45:09 310 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине фура врезалась в дом и перевернулась: водитель выжил. ФОТО

 В Житомирской области грузовой автомобиль столкнулся с жилым домом и перевернулся. Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 августа в с. Ходоки Коростенского района.

В результате ДТП пострадал водитель - его зажали конструкции искореженной фуры. На место происшествия вызвали спасателей.

"Туловище водителя было зажато поврежденными конструкциями авто. Пострадавший находился в сознании. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали травмированного и передали в руки медиков", - информирует Управление ГСЧС Украины в Житомирской области.

32-летнего мужчину госпитализировали в больницу. Окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливают специалисты.

ФОТО: ГСЧС
Тэги: дтп, фура, Житомирщина
Комментариев: 3
Arina1985
1 Арина (Arina1985)   • 12:51:03, Сегодня [Материал]
+2

Только не фура столкнулась с домом, а фура въехала в дом. Надеюсь, что дом скорости не превышал? ))
den2016
2 Деня (den2016)   • 12:57:16, Сегодня [Материал]
+1

Такие у нас журналисты. Красиво писать умеют только проплаченные статьи для Зубко и Розенблат))))
Marine
3 Руслана (Marine)   • 13:00:44, Сегодня [Материал]
0

Дом точно виновен в этой ситуации.
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