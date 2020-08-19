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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 19 » 13:27:05

Оборудование из 60-х годов: Житомирский маммологический центр нуждается в срочном ремонте

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Оборудование из 60-х годов: Житомирский маммологический центр нуждается в срочном ремонте

 В марте 2020 года на базе помещений хирургического отделения городской больницы №1 создали Житомирский городской маммологический центр.

Как сообщает "Суспільне Житомир", за почти полгода существования центра уже есть достаточно большая база пациенток. Предварительная запись осуществляется на 3 месяца вперед. В стационаре хирургического отделения проводят операции по удалению опухолей.

Однако, условия центре не самые лучшие: малофункциональные операционные столы, устаревшие лампы для подсветки, пол, который нельзя хорошо стерилизовать, и смежный санузел.
 

"В стационаре, в предоперационной - старая плитка с пазами. Пол невозможно помыть так, чтобы он был стерильным. И вообще, пол и стены не отвечают санитарным требованиям. Здесь должен быть специальный линолеум. Он должен мыться, стерилизоваться, обрабатываться", - сказал заведующий центра Николай Миненко.


Также в центре пока есть только одна палата на 4 пациентки. Она после косметического ремонта, но в ней нет санузла и душа.
 

 

"Нужен ремонт и в самой операционной. Последний раз мы делали его за деньги спонсоров. Но оборудование тогда не заменили. Оно еще с советских времен. Есть проблемы с навесными рефлекторными лампами, операционными столами. Они вообще еще с 60-х годов прошлого века. И уже давно исчерпали свой ресурс", - отметил и.о. руководителя хирургического отделения Владимир Беспалюк.


Планируется, что в ближайшее время в диагностическом отделении, расположенном в городской поликлинике №1, установят современный цифровой маммограф с томосинтезом, который позволит диагностировать рак молочной железы.

Относительно ремонта помещения, то, по словам заместителя городского головы, денег пока нет.

"В этом году больше 30 млн грн выделили на борьбу с COVID-19. А деньги могли бы быть направлены на другое. И мы, представители местных органов власти, должны поддерживать и развивать материально-техническую базу наших больниц. Думаю, деньги больница найдет. Несколько поступит и из городского бюджета. То есть, думаю, этот вопрос будет решен", - рассказала Мария Мисюрова.

ФОТО: Суспільне
Тэги: Житомир, лечение, маммология
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