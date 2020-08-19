Оборудование из 60-х годов: Житомирский маммологический центр нуждается в срочном ремонте

"В стационаре, в предоперационной - старая плитка с пазами. Пол невозможно помыть так, чтобы он был стерильным. И вообще, пол и стены не отвечают санитарным требованиям. Здесь должен быть специальный линолеум. Он должен мыться, стерилизоваться, обрабатываться", - сказал заведующий центра Николай Миненко.

"Нужен ремонт и в самой операционной. Последний раз мы делали его за деньги спонсоров. Но оборудование тогда не заменили. Оно еще с советских времен. Есть проблемы с навесными рефлекторными лампами, операционными столами. Они вообще еще с 60-х годов прошлого века. И уже давно исчерпали свой ресурс", - отметил и.о. руководителя хирургического отделения Владимир Беспалюк.