СБУ разоблачила на Житомирщине конвертцентр, клиентами которого были большие агропредприятия

"Он создал ряд фиктивных фирм, через которые, используя физических лиц предпринимателей, реализовывал топливо за наличные. Однако по официальным документам продукция якобы хранилась на нефтебазе коммерсанта в Житомирской области. Это позволяло злоумышленнику искусственно отражать в отчетности наличие остатков продукции. Затем бухгалтеры изготавливали документацию для фиктивной продажи горючего клиентам центра. Этот механизм позволял "покупателям" противоправно минимизировать уплату налогов в государственный бюджет. Ведь по документации горючее реализовывали по завышенным ценам, что искусственно и существенно увеличивало затраты аграриев на выращивание и сбор сельхозпродукции", - сообщает пресс-группа УСБ Украины в Житомирской области.