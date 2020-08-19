СБУ разоблачила на Житомирщине конвертцентр, клиентами которого были большие агропредприятия

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала в Житомирской области деятельность межрегионального центра минимизации налоговых платежей, который "обслуживал" крупных сельхозпроизводителей.
Как сообщает СБУ
, организатором центра является киевский бизнесмен, занимающийся реализацией горючего.
"Он создал ряд фиктивных фирм, через которые, используя физических лиц предпринимателей, реализовывал топливо за наличные. Однако по официальным документам продукция якобы хранилась на нефтебазе коммерсанта в Житомирской области. Это позволяло злоумышленнику искусственно отражать в отчетности наличие остатков продукции. Затем бухгалтеры изготавливали документацию для фиктивной продажи горючего клиентам центра. Этот механизм позволял "покупателям" противоправно минимизировать уплату налогов в государственный бюджет. Ведь по документации горючее реализовывали по завышенным ценам, что искусственно и существенно увеличивало затраты аграриев на выращивание и сбор сельхозпродукции", - сообщает пресс-группа УСБ Украины в Житомирской области.
По информации спецслужбы, среди клиентов центра - крупные частные и государственные агропромышленные предприятия из нескольких областей страны.
По предварительным подсчетам специалистов, на протяжении 2019-2020 годов фигуранты уголовного производства "помогли" аграриям в формировании незаконного налогового кредита по НДС на более 12 млн гривен. Организаторы центра получали за свои "услуги" 5-6% от суммы.
Правоохранители провели шесть одновременных обысков в Житомирской, Киевской областях и в столице. Изъято оргтехнику с документами, первичную бухгалтерскую документацию и черновые записи дельцов.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
ФОТО: СБУ