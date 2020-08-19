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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Август » 19 » 17:54:56

Растрата 1 млн грн: в Житомире экс-руководителю коммунального предприятия вручили подозрение

Вчера, 18:01:56 709 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Растрата 1 млн грн: в Житомире экс-руководителю коммунального предприятия вручили подозрение

 В Житомире бывшего руководителя одного из коммунальных предприятий подозревают в растрате почти одного миллиона гривен бюджетных средств. Об этом "Журналу Житомира" сообщает прокуратура Житомирской области.
 

"По данным следствия, руководитель предприятия, злоупотребляя своим служебным положением, при закупке за бюджетные средства дизельного топлива и бензина, неправомерно заключил с частным предпринимателем 7 дополнительных соглашений к основному договору, которыми изменены условия поставки товара", - говорится в сообщении.


По информации прокуратуры, в дополнительных соглашениях противоправно увеличена цена за единицу товара и уменьшено количество товара.

"Такие неправомерные действия должностного лица привели к растрате бюджетных средств на общую сумму 958,4 тыс. грн, причинив интересам территориальной громады ущерб в крупных размерах", - сообщает ведомство.

18 августа бывшему руководителю коммунального предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование проводит Житомирский отдел полиции.
Тэги: прокуратура, коммунальное предприятие, растрата
Комментариев: 2
telefon
1 джавахарлал нюру (telefon)   • 19:29:25, Вчера [Материал]
+1

Без помощи главбуха такую аферу провернуть невозможно.
bender123
2 vasya (bender123)   • 21:13:47, Вчера [Материал]
0

даже не написали какое предприятие)) а я вам скажу .. если я все правильно понимаю то ТТУ... бывший руководитель уже догадаетесь кто там был)
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