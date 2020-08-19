Растрата 1 млн грн: в Житомире экс-руководителю коммунального предприятия вручили подозрение

В Житомире бывшего руководителя одного из коммунальных предприятий подозревают в растрате почти одного миллиона гривен бюджетных средств. Об этом "Журналу Житомира
" сообщает прокуратура Житомирской области.
"По данным следствия, руководитель предприятия, злоупотребляя своим служебным положением, при закупке за бюджетные средства дизельного топлива и бензина, неправомерно заключил с частным предпринимателем 7 дополнительных соглашений к основному договору, которыми изменены условия поставки товара", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, в дополнительных соглашениях противоправно увеличена цена за единицу товара и уменьшено количество товара.
"Такие неправомерные действия должностного лица привели к растрате бюджетных средств на общую сумму 958,4 тыс. грн, причинив интересам территориальной громады ущерб в крупных размерах"
, - сообщает ведомство
.
18 августа бывшему руководителю коммунального предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование проводит Житомирский отдел полиции.