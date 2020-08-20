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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Август » 20 » 08:56:00

На севере Житомирщины открыли проезд по новому мосту

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На севере Житомирщины открыли проезд по новому мосту

 В Овручском районе Житомирской области открыли проезд по новому мосту через реку Желонь. Искусственное сооружение находится вблизи границы с Республикой Беларусь.

По информации Службы автодорог, на мосту уже заасфальтированы основной проезд и подходы. Завершен демонтаж временной переправы.

Сейчас генподрядчик работает над обустройством откосов, установкой барьерного ограждения и знаков.

"Благодаря реализации данного проекта сформируется позитивный имидж и значительно улучшится транспортное сообщение Украины с соседним государством", - отмечает Служба автодорог в Житомирской области.

Мост имеет длину 79 метров, предварительная стоимость строительства - 16 миллионов гривен.

Как сообщал "Журнал Житомира", в Новоград-Волынском районе Житомирской области с 20 июля на ремонт закрыли мост.
Тэги: строительство, Житомирская область, мост
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