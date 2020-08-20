На севере Житомирщины открыли проезд по новому мосту

В Овручском районе Житомирской области открыли проезд по новому мосту через реку Желонь. Искусственное сооружение находится вблизи границы с Республикой Беларусь.
По информации Службы автодорог
, на мосту уже заасфальтированы основной проезд и подходы. Завершен демонтаж временной переправы.
Сейчас генподрядчик работает над обустройством откосов, установкой барьерного ограждения и знаков.
"Благодаря реализации данного проекта сформируется позитивный имидж и значительно улучшится транспортное сообщение Украины с соседним государством"
, - отмечает Служба автодорог в Житомирской области.
Мост имеет длину 79 метров, предварительная стоимость строительства - 16 миллионов гривен
.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в Новоград-Волынском районе Житомирской области с 20 июля на ремонт закрыли мост
.