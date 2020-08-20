Коронавирус наступает. В Украине за сутки рекордное количество больных и смертей

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 134 новых случаев коронавируса COVID-19 - это новый антирекорд с начала пандемии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения
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По состоянию на утро 20 августа в Украине 98 537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 184 летальные (40 за последние сутки), 50 441 пациент выздоровел.
Всего проведено 1 356 698 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 704 пациента.
В Житомирской области за последние сутки зарегистрирован 61 новый лабораторно подтвержденный случай COVID-19.
Всего случаев с начала пандемии - 2597, выздоровели - 1683.
Также стало известно, что в течение 19 августа от осложнений, вызванных вирусом, умерли три человека. По состоянию на 20 августа коронавирус унес жизни 55 жителей Житомирской области.