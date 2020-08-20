Хто замовив Коцюбка?

Проти незаконних дій Линника Максима Івановича – командира патрульної поліції та двох його співпрацівників внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочате досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознакою кримінального правопорушення передбаченого ч.1 статті 206 2КК України.
Досудове розслідування проводить Державне бюро розслідувань міста Хмельницького. Порушена дана справо тому, що ці люди незаконно проникли в приміщення приватної власності на вулиці Радивилівська, 78 а. В ніч з 26 на 27 липня 2020 року працівники поліції без дозволу директора підприємства (якому належить приміщення), не маючи при собі дозволів та/або інших документів на право проводити обшук, проводили обшукові дії у приміщення приватної власності з 1 до 4 години ранку. Чим спричиняли тиск на директора підприємства Коцюбка Олександра Петровича.
Я хочу нагадати людям, що 01 квітня 2020 під час карантину, депутатами Житомирської міської ради на сесії було прийняте рішення про розформування НВК № 11 на Мальованці. Це єдиний дитячий садочок та навчально-виховних комплекс в нашому районі. Для захисту прав своїх та своїх дітей 300 мешканців Мальованки ( батьки дітей, працівники НВК № 11, мешканці мікрорайону) написала лист на моє ім’я з проханням втрутитися у ситуацію та допомогти зберегти НВК № 11.
Також люди написали лист на ім’я Житомирського міського голови Сухомлина з проханням перенести виконання рішення сесії Житомирської міської ради від 01.04.2020р. щодо НВК № 11 до вивчення, тому що при прийняті даного рішення були використані неправдиві факти викладені Ковтуненко про те, що в НВК № 11 у дитячому садочку та яслах немає дітей та ніхто до НВК № 11 не записаний – вони знищили електронну чергу бажаючих влаштувати дітей до НВК № 11.
Для того, що б призупинити розформування НВК № 11 буда подана заява на Житомирського міського голову Сухомлина та депутатів міста Житомира. Але в нічь з 26 на 27 липня 2020 на вулицю Радивилівська, 78 а приїхала поліція на чолі з Линником М.І поліціанти незаконно проникли у приватне приміщення та вимагали приїзду директора підприємства. Таким чином мене та мою дружину розбудили посеред ночі, і ми приїхали до міста подій. Мені тут ж було сказано паном Линником М.І. , що б я «отвалил от НВК № 11». Побачивши такий беспредел, з великою кількість людей у чорному, я покинув приміщення на вул. Радивилівській 78 А та поїхав додому.
У назідання, що б в мене не було сумнівів про серйозність їх намірів, вони усі знаходились у приватному приміщенні з 1 до 4 ранку та проводили там обшукові дії. Хочу зазначити, що ніхто з присутніх поліціантів – людей у чорному не представився мені, не показав своє службове посвідчення, не надав документ на право проводити обшукові дії. Щодо їх копандира Линника М.І, то його я знаю в обличчя.
30 липня 2020 на сесії Житомирської міської ради вимоги мешканців Мальованки зупинити виконання рішення сесії від 01.04.2020 та не розформовувати НВК № 11, були проігноровані, ні мер міста Сухомлин, ні депутати Житомирської міської ради до думки людей не прислухались. Таким чином рішення сесії від 01.04.2020 про розформування НВК № 11 залишилось у силі. Але дане питання будуть піднімати після виборів депутатського корпусу міста Житомира. Мешканці мальованки, батьки та працівники НВК № 11 вручили мені грамоту з подякою за підтримку їх у даній справі з багатьма підписами.
Але, хочу проінформувати мешканців Мальованки, справа не закінчена, попереду ще боротьба. За моїм глибоким переконанням, НВК № 11 хочуть вивести з-під Конституційного захисту, позбавити дітей права на безкоштовну освіту, беззаконно розформувати та зробити приватним Депутат від Мальованки Мойсеєв разом з Арендарчуком раніше вже намагались звільнити директора та заступника НВК № 11.
Треба загадати, що під НВК № 11 є дуже багато землі. Ця спроба не вдалась. На захист директора, заступника НВК № 11 встали батьки, працівники закладу та я. Мойсеєв вже розформував школу № 18 на Мальованці, позбавив дітей дитинства, шкільних дружби та любові. Тоді дітей розподілили по різних школах, вчителів також кого перевели до інших шкіл, кого відправили на пенсію. А потім почали торгувати кріслами директорів шкіл. Директора школи № 1 силою намагались примусити написати заяву про звільнення, а на його місце призначити «своїх людей».
Для цього директора 1-ї школи намагались зробити сепаратистом, а директора та заступника НВК № 11 намагались представити алкоголіками, підкинувши пусті пляшки у баки для сміття, де рилися Арендарчук та Ковтуненка- заздалегідь знали де ритися. Мальованці добре запам’ятали вчинки Сухомлина та Мойсеєва, тому й прийняли рішення знайти нового депутата від Мальованки, практично така людина вже знайдена. .Також Мальованка не буде голосувати за партію Сухомлина «Пропозиція».
Щодо патрульної поліції та її командира Линника М.І.. Ми бачимо в останній прикладах - один пов’язаний зі мною, інший з громадянкою Німеччини, коли підлеглі Линника – працівники патрульної поліції приїздять та намагаються нав’язати громадянам кримінальні справи, штучно ці справи «ліплять». Тому, думаю, що вони – а саме Линник та його два співпрацівника, які у моєму випадку намагались зробити з себе потерпілих, яких я нібито побив. Ложка дьогтю у бочку з медом! Через таку парочку складається негативне враження про працівників поліції. А вони постійно на слуху.
Я буду просити у Києві, щоб, враховуючи внесення даної справи до Єдиного реєстру досудових розслідувань, щоб Линника та працівників поліції, які проводили обшукові дії без документів , без санкцій суду та мого дозволу у приміщення, власником якого я є, відсторонили від службових обв’язків.
Олександр Коцюбко
Генерал-осавул крайовий отаман Українського козацтва «Поліської Січі»
нагороджений знаком «Відзнака» міста Житомира
член виконкому Олімпійського комітету України в Житомирській області
президент Спортивного Клубу «Легіон»
громадський діяч
він реально дратує житомирян.
хто він такий? чому житомиряни повинні бути вкурсі про життя цього бандита ?