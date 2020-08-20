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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 20 » 13:18:04

В Житомир прибыла новая партия троллейбусов: вскоре они выйдут на маршруты. ФОТО

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В Житомир прибыла новая партия троллейбусов: вскоре они выйдут на маршруты. ФОТО

 В Житомир прибыли еще два новых троллейбуса, которые после обкатки выйдут на городские маршруты. Об этом информирует Житомирский городской совет.

«Подвижной состав поступает в город партиями, на сегодня общее количество новых троллейбусов белорусского производства («Белкоммунмаш»), которые поступили в ТТУ - 9», - отметил начальник КП «ЖТТУ» Андрей Нечуйвитер.

Планируется, что сегодня вечером еще один троллейбус прибудет на предприятие.

В июне в житомирское ТТУ поступила первая партия троллейбусов. Они уже месяц обслуживают население на маршрутах №№2, 3, 1-А, 1-Б.

Напомним, из-за протестов в Беларуси может задержаться поставка новых троллейбусов в Житомир. 



Тэги: троллейбус, ТТУ, Житомир
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