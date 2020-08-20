В Житомир прибыла новая партия троллейбусов: вскоре они выйдут на маршруты. ФОТО

В Житомир прибыли еще два новых троллейбуса, которые после обкатки выйдут на городские маршруты. Об этом информирует Житомирский городской совет.
«Подвижной состав поступает в город партиями, на сегодня общее количество новых троллейбусов белорусского производства («Белкоммунмаш»), которые поступили в ТТУ - 9»
, - отметил начальник КП «ЖТТУ» Андрей Нечуйвитер.
Планируется, что сегодня вечером еще один троллейбус прибудет на предприятие.
В июне в житомирское ТТУ поступила первая партия троллейбусов
. Они уже месяц обслуживают население на маршрутах №№2, 3, 1-А, 1-Б.
Напомним, из-за протестов в Беларуси может задержаться поставка
новых троллейбусов в Житомир.