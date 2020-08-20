Полиция забрала у жителя области «урожай» конопли стоимостью более 100 000 гривен. ФОТО

В Коростенском районе Житомирской области во дворе дома полицейские обнаружили более 200 кустов конопли, а также готовую растительную массу. Владельцем "урожая" оказался 46-летний владелец жилья.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщает ГУ Нацполиции в Житомирской области.
"Во время санкционированного обыска на территории домохозяйства 46-летнего местного жителя обнаружили более 200 кустов конопли. К тому же, мужчина хранил готовую растительную массу и устройства для курения", - говорится в сообщении.
Мужчина признался, что выращивал и ухаживал за запрещенными растениями, чтобы потом из них изготовить наркотическое средство для собственного употребления.
Работники полиции изъяли весь "урожай" и сухую растительную массу и направили на проведение экспертизы. По ценам "черного" рынка стоимость изъятого составляет около 120 000 гривен.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 309 и по ст. 310 Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статей, мужчине грозит лишение свободы сроком до 7 лет.
ФОТО: полиция