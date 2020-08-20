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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Август » 20 » 13:40:41

Полиция забрала у жителя области «урожай» конопли стоимостью более 100 000 гривен. ФОТО

Сегодня, 13:59:41 532 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция забрала у жителя области «урожай» конопли стоимостью более 100 000 гривен. ФОТО

 В Коростенском районе Житомирской области во дворе дома полицейские обнаружили более 200 кустов конопли, а также готовую растительную массу. Владельцем "урожая" оказался 46-летний владелец жилья.

Об этом "Журналу Житомира" сообщает ГУ Нацполиции в Житомирской области.
 

"Во время санкционированного обыска на территории домохозяйства 46-летнего местного жителя обнаружили более 200 кустов конопли. К тому же, мужчина хранил готовую растительную массу и устройства для курения", - говорится в сообщении.


Мужчина признался, что выращивал и ухаживал за запрещенными растениями, чтобы потом из них изготовить наркотическое средство для собственного употребления.

Работники полиции изъяли весь "урожай" и сухую растительную массу и направили на проведение экспертизы. По ценам "черного" рынка стоимость изъятого составляет около 120 000 гривен.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 309 и по ст. 310 Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статей, мужчине грозит лишение свободы сроком до 7 лет.



ФОТО: полиция
Тэги: полиция, Конопля
Комментариев: 2
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:16:46, Сегодня [Материал]
0

Ну, вот и доход в казну.
Balabenik
2 Vader (Balabenik)   • 22:02:13, Сегодня [Материал]
0

Где там на 100к?
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