Древний казацкий крест вернется в исторический центр Житомира. ВИДЕО

"Здесь написано: Иисус Христос, далее - года Божьего. Здесь есть буква И, видимо, она означала 5 или 8. Эти две буквы еще требуют дополнительного изучения. Справа написано - "юс малый". До 18-го века буква "Я" часто использовалась и имела значения - ЯН. Кто такой был Ян, это нам тоже нужно исследовать. Фамилия здесь не указана. Эта надпись - очень интересная загадка. Для нас, краеведов, она позволит восстановить новую страницу в истории нашего города. Этот каменный крест является свидетельством тех бурных событий второй половины 17-го века", - говорит краевед Геннадий Махорин.

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"На месте Хресто-Воздвиженского храма когда-то стояла казацкая церковь. Вероятно, что возле нее был похоронен кого-то, кто героически погиб. Позже на той территории, где было захоронение, сделали фундамент новой церкви, которая была построена в 1900 году. Очевидно, это захоронение попало на территорию фундамента новой церкви. И только более 10 лет назад, когда продолжались работы в подвальных помещениях, случайно обнаружили этот крест. Затем установили у Кресто-Воздвиженской церкви. А потом он таинственно исчез и впоследствии обнаружен в Червоном Андрушевского района, в монастыре на задворках. Его удалось вернуть в Житомир. Затем он снова исчез. А дальше при таинственных обстоятельствах появился во дворе областной типографии", - объясняет Махорин.