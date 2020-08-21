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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 21 » 08:58:29

Древний казацкий крест вернется в исторический центр Житомира. ВИДЕО

Сегодня, 09:13:29 792 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Древний казацкий крест вернется в исторический центр Житомира. ВИДЕО

 Казацкий каменный крест, датированный 17 веком, передадут Житомирскому областному краеведческому музею. Эта каменная скульптура до 2012-го года была в подвальных помещениях бывшего областного музея природы.

Когда помещение забрала церковь, крест выбросили. Казацкий крест сделан из известняка. И в нем есть надписи, которые до сих пор не расшифрованы, информирует "Суспільне Житомир".
 

"Здесь написано: Иисус Христос, далее - года Божьего. Здесь есть буква И, видимо, она означала 5 или 8. Эти две буквы еще требуют дополнительного изучения. Справа написано - "юс малый". До 18-го века буква "Я" часто использовалась и имела значения - ЯН. Кто такой был Ян, это нам тоже нужно исследовать. Фамилия здесь не указана. Эта надпись - очень интересная загадка. Для нас, краеведов, она позволит восстановить новую страницу в истории нашего города. Этот каменный крест является свидетельством тех бурных событий второй половины 17-го века", - говорит краевед Геннадий Махорин.


Краевед уверен, что этой исторической достопримечательности - более 500 лет. По его словам, такие кресты устанавливали на местах захоронения людей, которые имели отношение к украинскому казачеству.

ФОТО: Суспільне
 

"На месте Хресто-Воздвиженского храма когда-то стояла казацкая церковь. Вероятно, что возле нее был похоронен кого-то, кто героически погиб. Позже на той территории, где было захоронение, сделали фундамент новой церкви, которая была построена в 1900 году. Очевидно, это захоронение попало на территорию фундамента новой церкви. И только более 10 лет назад, когда продолжались работы в подвальных помещениях, случайно обнаружили этот крест. Затем установили у Кресто-Воздвиженской церкви. А потом он таинственно исчез и впоследствии обнаружен в Червоном Андрушевского района, в монастыре на задворках. Его удалось вернуть в Житомир. Затем он снова исчез. А дальше при таинственных обстоятельствах появился во дворе областной типографии", - объясняет Махорин.


Представитель управления коммунального хозяйства городского совета Дмитрий Ярмолюк рассказал, что когда помещение музея природы передали московскому патриархату, они отказались от этого креста. Сказали, что они не знают, что это такое. Так этот крест оказался на балансе коммунального управления городского совета.

Последние три года крест находится на территории коммунального предприятия "Зеленбуд". Теперь решением горисполкома от 19-го августа его передадут на хранение в областной краеведческий музей.

По словам директора музея Романа Насонова, казацкий крест планируют установить на территории Магистрата после завершения его реконструкции.
 
Тэги: Житомир, Казачество, Крест, история
Комментариев: 4
andriiua
1 andrii (andriiua)   • 10:50:09, Сегодня [Материал]
-4

"Коммент из фейсбука -Георгий Гольцев.
Возможно,может быть,предположительно - и так вся украинская история."

Согласен, мы с вами на одной стороне, одни догадки, фантазии, фейки. Где их доказательства, где очевидцы, где видео-фото съемка (причем не вырезанные куски, а вся подленная от начала до конца)?
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 11:39:00, Сегодня [Материал]
-2

Почекайте трохи, зараз місцевий нефейковий британський лорд та місцевий нефейковий генерал-осавул козацького війська прийдуть у коментарі та висловлять свою експертну думку історика-культуролога.
MAS-ter
3 Mast (MAS-ter)   • 11:42:43, Сегодня [Материал]
0

И даже Чиж его не украла?
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 15:46:41, Сегодня [Материал]
+1

в Коростышеве могут и покрасивше сделать....
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