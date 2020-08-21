На Житомирщине за сутки обнаружили почти 100 новых больных COVID-19

В Житомирской области в течение 20 августа зафиксировали 98 новых случаев заражения коронавируом. Это наибольшее количество заболевших с начала пандемии.
Оперативную информацию предоставили специалисты Житомирского областного лабораторного центра.
Всего в области подтверждено 2695 случаев коронавируса, 1716 человек уже выздоровели. То есть продолжают лечиться 924 жителя области.
По состоянию на 21 августа коронавирус унес жизни 55 жителей Житомирской области.
В Украине за минувшие сутки коронавирусную болезнь подтвердили 2106 лицам, были госпитализированы 487 больных, умерли 23 пациента с COVID-19.
За все время пандемии в Украине заболело 100 643 человека. Из них 6 820 детей и 10 219 медицинских работников. Всего выздоровели 51 078 пациентов. Летальных случаев 2 207.