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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 21 » 09:54:50

На Житомирщине за сутки обнаружили почти 100 новых больных COVID-19

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На Житомирщине за сутки обнаружили почти 100 новых больных COVID-19

 В Житомирской области в течение 20 августа зафиксировали 98 новых случаев заражения коронавируом. Это наибольшее количество заболевших с начала пандемии.

Оперативную информацию предоставили специалисты Житомирского областного лабораторного центра.

Всего в области подтверждено 2695 случаев коронавируса, 1716 человек уже выздоровели. То есть продолжают лечиться 924 жителя области.

По состоянию на 21 августа коронавирус унес жизни 55 жителей Житомирской области.



В Украине за минувшие сутки коронавирусную болезнь подтвердили 2106 лицам, были госпитализированы 487 больных, умерли 23 пациента с COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 100 643 человека. Из них 6 820 детей и 10 219 медицинских работников. Всего выздоровели 51 078 пациентов. Летальных случаев 2 207.

Тэги: коронавирус, Житомирская область
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