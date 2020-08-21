ДТП на трассе Житомир - Черновцы: BMW слетел на обочину, водитель в реанимации

В Житомирской области в дорожно-транспортном происшествии травмы получил водитель автомобиля BMW. Авария произошла вечером 20 августа вблизи Чуднова, на автодороге Житомир-Черновцы.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщает Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.
"Предварительно, водитель автомобиля, 52-летний местный житель, не справился с управлением и на скорости съехал на обочину, а в дальнейшем в поле", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель с травмами был доставлен в реанимационное отделение Чудновской больницы.
Автомобиль получил механические повреждения. Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия.