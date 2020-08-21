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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 21 » 11:45:19

ДТП на трассе Житомир - Черновцы: BMW слетел на обочину, водитель в реанимации

Сегодня, 11:57:19 489 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ДТП на трассе Житомир - Черновцы: BMW слетел на обочину, водитель в реанимации

 В Житомирской области в дорожно-транспортном происшествии травмы получил водитель автомобиля BMW. Авария произошла вечером 20 августа вблизи Чуднова, на автодороге Житомир-Черновцы.

Об этом "Журналу Житомира" сообщает Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.
 

"Предварительно, водитель автомобиля, 52-летний местный житель, не справился с управлением и на скорости съехал на обочину, а в дальнейшем в поле", - говорится в сообщении.


В результате ДТП водитель с травмами был доставлен в реанимационное отделение Чудновской больницы.

Автомобиль получил механические повреждения. Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия.
Тэги: Житомирская область, дтп
Комментариев: 1
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 12:35:53, Сегодня [Материал]
0

хорошо что никого за собой не забрал... бмв купил... а справиться с машиной не смог.... видимо из-за превышение скорости
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