Вітаємо, Тобі вже 29, Україно. 29 років твого самостійного життя! Ми були свідками народження і всі ці роки були поряд з тобою. Ми переживаємо разом наші найщасливіші та найболючіші моменти життя. Нам є про що згадати.
Ти завжди прагнула самостійно приймати рішення і не залежати ні від кого. Боролася за таку можливість усе своє життя. Ти втомилася від ідеологічних суперечок, політичного пустослів‘я, лицемірства та корупції. Ми бачимо, як тебе намагаються розірвати на шматки. І ми усім серцем хочемо допомогти тобі перезавантажитися, встати з колін та самостійно вирішувати свою долю! Знаємо, що це важко, що ти вже зневірилася… Але потрібно рухатися вперед. Так, рухатися! Не стояти! Якщо ти зупинишся – загинеш!
Ми готові пройти цей шлях з тобою! Пліч-о-пліч. Не зважаючи ні на що. Корупція, розкрадання бюджетних коштів, несплата податків, збагачення чиновників і депутатів, бюрократизм, зневага політиків до інтересів звичайної людини - це наші спільні вороги. І у нас є план як їх подолати. Головне – робити це разом.
Ти – те найголовніше, що надихає нас служити нашому народу вірою і правдою.
З Днем народження, наша Незалежна Україно!
Житомирський обласний осередок політичної партії "Слуга народу"