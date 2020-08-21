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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 21 » 17:07:25

З Днем народження, наша Незалежна Україно

Вчера, 17:15:25 348 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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З Днем народження, наша Незалежна Україно

 Вітаємо, Тобі вже 29, Україно. 29 років твого самостійного життя! Ми були свідками народження і всі ці роки були поряд з тобою. Ми переживаємо разом наші найщасливіші та найболючіші моменти життя. Нам є про що згадати. 

Ти завжди прагнула самостійно приймати рішення і не залежати ні від кого. Боролася за таку можливість усе своє життя. Ти втомилася від ідеологічних суперечок, політичного пустослів‘я, лицемірства та корупції. Ми бачимо, як тебе намагаються розірвати на шматки. І ми усім серцем хочемо допомогти тобі перезавантажитися, встати з колін та самостійно вирішувати свою долю! Знаємо, що це важко, що ти вже зневірилася… Але потрібно рухатися вперед. Так, рухатися! Не стояти! Якщо ти зупинишся – загинеш! 

Ми готові пройти цей шлях з тобою! Пліч-о-пліч. Не зважаючи ні на що. Корупція, розкрадання бюджетних коштів, несплата податків, збагачення чиновників і депутатів, бюрократизм, зневага політиків до інтересів звичайної людини - це наші спільні вороги. І у нас є план як їх подолати. Головне – робити це разом.

Ти – те найголовніше, що надихає нас служити нашому народу вірою і правдою.

З Днем народження, наша Незалежна Україно!

Житомирський обласний осередок політичної партії "Слуга народу"

 
Тэги: День независимости
Комментариев: 1
bda
1 ДДД (bda)   • 19:46:41, Вчера [Материал]
0

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