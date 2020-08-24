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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Август » 24 » 08:21:37

Украина отмечает 29-ю годовщину независимости

Сегодня, 08:28:34 1489 15 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украина отмечает 29-ю годовщину независимости

Пандемия коронавируса внесла коррективы в традиционную программу Дня независимости. Сегодня, 24 августа главные торжества проводятся не на Майдане, а на Софийской и Михайловской площадях. Однако также анонсирован Марш защитников, который собрал более 10 тыс. участников в прошлом году. Подробно о праздновании Дня независимости 2020.

Шествие ветеранов

Второй год подряд в центре Киева 24 августа проводится Марш защитников Украины.

Его организацию поддержал Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины при президенте. Акция декларируется без использования партийной символики и лозунгов.

Ветераны АТО, представители волонтерских организаций, воины добровольческих батальонов пройдут колоннами от Парка им. Шевченко до Европейской площади через Крещатик.

Начало мероприятия в 09:00. Об этом сообщил лидер “Национального корпуса” Андрей Билецкий в своем видеообращении. Также он рассказал, что после шествия ветераны соберутся на протестный митинг у здания Офиса президента.

В Марше защитников примут участие различные общественные и волонтерские организации. Так, ГО “Справа громад” присоединится к шествию отдельной колонной у ст. м. "Университет". Ее возглавит герой Украины, генерал ВСУ Михаил Забродский и командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош.

Официальные мероприятия

В этом году празднование Дня независимости проходит в особом формате из-за карантинных ограничений. Кабмин утвердил план торжеств с центрами на Софийской и Михайловской площадях Киева, вместо традиционных Майдана и Крещатика. Начало мероприятий в 09:00.

Президент Владимир Зеленский с супругой примут участие в памятной церемонии по погибшим защитникам Украины на площади у Михайловского собора.

Также глава государства вручит государственные награды и выступит с речью на Софийской площади.

Кроме того, 24 августа в столице и городах страны пройдут молебны, церемонии возложения цветов к памятным знакам и могилам выдающихся украинцев, борцов за независимость, погибших участников Революции Достоинства, АТО.

24 августа 2020 года в Житомире

парк Гагарина

12.00-20.00 - рекреационные локации на полянах парка
12.00-16.00 - "Гостинна світлиця":

  • мастер-классы от мастеров народного творчества, ярмарка-продажа товаров декоративно-прикладного искусства;
  • показательные выступления по владению различными видами оружия от казацкой школы "Стрибожі правнуки";
  • развивающие детские игры на асфальте


15.00-18.00 - развлекательная программа для семейного отдыха "Україна. Народжені незалежними!"

улица Михайловская

Тематические фото-зоны, мгновенное фото на память

17.00-21.00 - Вечер современной классической музыки школ эстетического воспитания города Житомир и Дворца культуры.

Акция на Европейской площади

После парада защитников на Европейской площади в 13:00 начнется акция "З незалежністю не жартують!". Приглашаются все желающие без ограничений на использование политических лозунгов и символики партий.

Мероприятие организуют "Справа громад" и "Европейская солидарность". В программе запланировано народное вече и рок-концерт с участием OT VINTA и KOZAK SYSTEM.

Поздравления мировых лидеров

С 29-й годовщиной независимости Украину поздравили Папа Римский, президент США Дональд Трамп, лидер франции Эммануэль Макрон, а также британская королева Елизавета II.

Также поздравили Украину лидеры Германии, Швейцарии, Польши, Венгрии, Словакии, Саудовской Аравии, Италии, Казахстана, Таджикистана, Египта, Перу и других стран мира.

Тэги: праздники, День независимости Украины
Комментариев: 15
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 09:18:26, Сегодня [Материал]
+6

"С 29-й годовщиной независимости Украину поздравили...президент США Дональд Трамп"

Звучит как если бы нацисты поздравили б евреев с Холокостом...
predi
3 predi (predi)   • 10:29:26, Сегодня [Материал]
-12

Фашисту не зрозуміти логіки свободи
leon_ztmr
4 Алексей (leon_ztmr)   • 10:50:37, Сегодня [Материал]
+6

Кто ж виноват, что ты фашист?
Fenugreek
6 Alex (Fenugreek)   • 16:25:54, Сегодня [Материал]
+5

На 4, Какой же он фашист!? Он подстилка фашисткая. Скорее нацисткая .
predi
9 predi (predi)   • 17:41:07, Сегодня [Материал]
-4

Так і каже рупор скрепів.А сам не згоден щось придумати чмо фашистське?
predi
8 predi (predi)   • 17:37:32, Сегодня [Материал]
-5

Не, ну якщо ми фашисти і хунта, то хто спорить що ти круглий ідіот і зрадницька пупкінська шестірка?
leon_ztmr
10 Алексей (leon_ztmr)   • 17:44:01, Сегодня [Материал]
+3

"Не, ну якщо ми фашисти і хунта"

Кто это "мы"? Вообще-то речь идет конкретно про тебя. Говоря "мы" может ты имеешь ввиду тебя и твой диагноз?
Crespito
11 Hernan (Crespito)   • 18:00:21, Сегодня [Материал]
+2

видно обьективный уровень поддержки pedri, когда на работу редакторы ЖЖ не выходят у него минуса, а у оппонентов все в плюсах
leon_ztmr
12 Алексей (leon_ztmr)   • 18:06:28, Сегодня [Материал]
+1

Сейчас зайдет "игорек Ctrl+C, Ctrl+V" и всякая дичь типа провокатера и всё исправит
bda
13 ДДД (bda)   • 18:09:06, Сегодня [Материал]
+1

согласен. не раз было замечено.
Artmaker
14 Евгений (Artmaker)   • 18:35:53, Сегодня [Материал]
0

Недавно с Админом обсуждал этот феномен в личке, но по-ходу Админ сам в теме)))
leon_ztmr
15 Алексей (leon_ztmr)   • 18:45:34, Сегодня [Материал]
0

Боятся, что если не будут на ресурсе создавать видимость "народной поддержки нацистов" в комментах, то актывысты из НСДАП завитают в офис и разобьют ипло.
Stiven30
2 Дмитрий (Stiven30)   • 09:18:51, Сегодня [Материал]
+5

COVID 19 видимо уже не страшен :))))))
Crespito
5 Hernan (Crespito)   • 11:55:25, Сегодня [Материал]
+2

Акция на Европейской площади
После парада защитников на Европейской площади в 13:00 начнется акция "З незалежністю не жартують!".

Петро Свиноухий зажигает :)
Artmaker
7 Евгений (Artmaker)   • 17:06:33, Сегодня [Материал]
+3

До какой же степени упадка и унижения докатилась наша любимая Украина за годы "независимости"...
Впрочем, ничтожество нынешней власти вполне красноречиво это иллюстрирует.
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