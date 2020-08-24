Украина отмечает 29-ю годовщину независимости

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Пандемия коронавируса внесла коррективы в традиционную программу Дня независимости. Сегодня, 24 августа главные торжества проводятся не на Майдане, а на Софийской и Михайловской площадях. Однако также анонсирован Марш защитников, который собрал более 10 тыс. участников в прошлом году. Подробно о праздновании Дня независимости 2020.

Шествие ветеранов

Второй год подряд в центре Киева 24 августа проводится Марш защитников Украины.

Его организацию поддержал Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины при президенте. Акция декларируется без использования партийной символики и лозунгов.

Ветераны АТО, представители волонтерских организаций, воины добровольческих батальонов пройдут колоннами от Парка им. Шевченко до Европейской площади через Крещатик.

Начало мероприятия в 09:00. Об этом сообщил лидер “Национального корпуса” Андрей Билецкий в своем видеообращении. Также он рассказал, что после шествия ветераны соберутся на протестный митинг у здания Офиса президента.

В Марше защитников примут участие различные общественные и волонтерские организации. Так, ГО “Справа громад” присоединится к шествию отдельной колонной у ст. м. "Университет". Ее возглавит герой Украины, генерал ВСУ Михаил Забродский и командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош.

Официальные мероприятия

В этом году празднование Дня независимости проходит в особом формате из-за карантинных ограничений. Кабмин утвердил план торжеств с центрами на Софийской и Михайловской площадях Киева, вместо традиционных Майдана и Крещатика. Начало мероприятий в 09:00.

Президент Владимир Зеленский с супругой примут участие в памятной церемонии по погибшим защитникам Украины на площади у Михайловского собора.

Также глава государства вручит государственные награды и выступит с речью на Софийской площади.

Кроме того, 24 августа в столице и городах страны пройдут молебны, церемонии возложения цветов к памятным знакам и могилам выдающихся украинцев, борцов за независимость, погибших участников Революции Достоинства, АТО.

24 августа 2020 года в Житомире

парк Гагарина



12.00-20.00 - рекреационные локации на полянах парка

12.00-16.00 - "Гостинна світлиця":

мастер-классы от мастеров народного творчества, ярмарка-продажа товаров декоративно-прикладного искусства;

показательные выступления по владению различными видами оружия от казацкой школы "Стрибожі правнуки";

развивающие детские игры на асфальте



15.00-18.00 - развлекательная программа для семейного отдыха "Україна. Народжені незалежними!"



улица Михайловская



Тематические фото-зоны, мгновенное фото на память



17.00-21.00 - Вечер современной классической музыки школ эстетического воспитания города Житомир и Дворца культуры.

Акция на Европейской площади

После парада защитников на Европейской площади в 13:00 начнется акция "З незалежністю не жартують!". Приглашаются все желающие без ограничений на использование политических лозунгов и символики партий.

Мероприятие организуют "Справа громад" и "Европейская солидарность". В программе запланировано народное вече и рок-концерт с участием OT VINTA и KOZAK SYSTEM.

Поздравления мировых лидеров

С 29-й годовщиной независимости Украину поздравили Папа Римский, президент США Дональд Трамп, лидер франции Эммануэль Макрон, а также британская королева Елизавета II.

Также поздравили Украину лидеры Германии, Швейцарии, Польши, Венгрии, Словакии, Саудовской Аравии, Италии, Казахстана, Таджикистана, Египта, Перу и других стран мира.