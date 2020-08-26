У работников Житомирской ОГА обнаружили COVID-19: контактные лица на самоизоляции

В Житомирской облгосадминистрации COVID-19 обнаружили у двух работников из разных управлений. 13 человек, контактировавших с ними, находятся на самоизоляции.
Об этом на брифинге сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает Укринформ
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«Два человека, по одному из двух управлений областной государственной администрации, инфицировались. Они находятся на амбулаторном лечении. Контактными из двух управлений являются 13 человек. Они на самоизоляции, а остальной персонал работает», - рассказал Суслик.
По его словам, уже через неделю те, кто находится на самоизоляции, пройдут ИФА-диагностику и при необходимости им проведут ПЦР-тестирование на COVID-19.
Начальник управления здравоохранения подчеркнул, что выявленные случаи инфицирования не повлияли на работу Житомирской ОГА.