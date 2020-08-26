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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Август » 26 » 08:53:09

У работников Житомирской ОГА обнаружили COVID-19: контактные лица на самоизоляции

Сегодня, 08:53:09 558 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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У работников Житомирской ОГА обнаружили COVID-19: контактные лица на самоизоляции

 В Житомирской облгосадминистрации COVID-19 обнаружили у двух работников из разных управлений. 13 человек, контактировавших с ними, находятся на самоизоляции.

Об этом на брифинге сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает Укринформ.
 

«Два человека, по одному из двух управлений областной государственной администрации, инфицировались. Они находятся на амбулаторном лечении. Контактными из двух управлений являются 13 человек. Они на самоизоляции, а остальной персонал работает», - рассказал Суслик.


По его словам, уже через неделю те, кто находится на самоизоляции, пройдут ИФА-диагностику и при необходимости им проведут ПЦР-тестирование на COVID-19.

Начальник управления здравоохранения подчеркнул, что выявленные случаи инфицирования не повлияли на работу Житомирской ОГА.
Тэги: коронавирус, ОГА, Житомир
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