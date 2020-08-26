В Житомире возобновляют движение троллейбусного маршрута №8 "Маликова-Бумажная фабрика". Соответствующая информация размещена на сайте Житомирского городского совета.
Маршрут движения: улица Маликова, улица Новосеверная, улица Чехова, улица Новосенная, улица Победы, площадь Победы, улица Театральная, улица Б. Бердичевская, улица И. Гонты, Станишовская площадь.
Троллейбусы выйдут на маршрут с четверга, 27 августа. В мэрии отмечают, что троллейбусы будут курсировать только в часы пик.
Напомним, что с микрорайона Маликова также курсирует троллейбусный маршрут №7 "Маликова-Железнодорожный вокзал
".
График движения