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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 26 » 09:36:11

В Житомире возобновляют движение троллейбусного маршрута №8

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В Житомире возобновляют движение троллейбусного маршрута №8

 В Житомире возобновляют движение троллейбусного маршрута №8 "Маликова-Бумажная фабрика". Соответствующая информация размещена на сайте Житомирского городского совета.

Маршрут движения: улица Маликова, улица Новосеверная, улица Чехова, улица Новосенная, улица Победы, площадь Победы, улица Театральная, улица Б. Бердичевская, улица И. Гонты, Станишовская площадь.

Троллейбусы выйдут на маршрут с четверга, 27 августа. В мэрии отмечают, что троллейбусы будут курсировать только в часы пик.

Напомним, что с микрорайона Маликова также курсирует троллейбусный маршрут №7 "Маликова-Железнодорожный вокзал".

График движения


Тэги: Маликова, Житомир, троллейбус
Комментариев: 1
LeonXS
1 Сергій (LeonXS)   • 14:32:47, Сегодня [Материал]
0

А навіщо його закривали??
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