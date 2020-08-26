Из-за недофинансирования житомирские судмедэксперты могут остаться без работы

"С апреля мы получаем 75% от оклада. Это очень малые деньги. Люди из-за этого увольняются. Преимущественно, санитарки идут. Но уже и лаборанты начали увольняться. Люди не в состоянии работать по полторы-две тысячи гривен. Семью кормить надо. А вот объем работы не уменьшился. Наоборот, увеличился. Если раньше должностными обязанностями один эксперт выполнял 4-5 экспертиз, то теперь - 20-30. Мы сегодня заранее предупреждаем следственные органы, что по результатам наших исследований будет задержка. Мы обращаемся, куда только можно. В местные органы власти, в профильное министерство, профсоюз медицинских работников, в Верховную раду. С марта пишем письма. Но пока официальных ответов не получили. Устно нам говорят, что нет денег. С сентября обещают вообще отправить в отпуск всех за свой счет", - отметила женщина.

"Если в прошлом году на нужды нашего учреждения поступило 24 млн грн, То в этом году - всего 17,5 млн грн. В первом квартале мы получили 6,5 млн грн. И это с учетом заработной платы и расходных материалов. Коммунальные услуги перекрываются из областного бюджета. Из-за такого недофинансирования работники вынуждены перейти на неполный рабочий день", - сказал Виталий Зозуля.

"Мы проанализировали штатную численность житомирского бюро и сравнили с соседней Ровенской области. Если у нас на начало апреля было 240 штатных должностей, то в Ровно - 95. Имея такой большой штат, мы не укладываемся в финансирование на заработную плату. На сегодня из областного бюджета полностью профинансированы до конца года энергоносители. Направили почти 700 тыс. грн на приобретение хроматографа. Еще 11 млн грн ушло на заработную плату. В первом квартале сократили 28 должностей, во втором 14. Сегодня на 198-ти должностях работает 178 человек", - сказал Николай Суслик.