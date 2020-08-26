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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 26 » 11:40:20

Из-за недофинансирования житомирские судмедэксперты могут остаться без работы

Сегодня, 12:15:20 415 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из-за недофинансирования житомирские судмедэксперты могут остаться без работы

 42 работника Житомирского областного бюро судмедэкспертизы с начала года из-за недофинансирования сократили, остальные 178 - перевели на 2/3 ставки. Такая оптимизация - это следствие недофинасирования учреждения из государственного бюджета.

И до конца года в учреждении может остаться половина работников, информирует "Суспільне Житомир".

Татьяна Романчук в областном бюро судмедэкспертизы работает заведующей отделением. Дело знает хорошо, поэтому, несмотря на то, что 4 последних месяца не получает полную зарплату, искать другую работу не собирается.
 

"С апреля мы получаем 75% от оклада. Это очень малые деньги. Люди из-за этого увольняются. Преимущественно, санитарки идут. Но уже и лаборанты начали увольняться. Люди не в состоянии работать по полторы-две тысячи гривен. Семью кормить надо. А вот объем работы не уменьшился. Наоборот, увеличился. Если раньше должностными обязанностями один эксперт выполнял 4-5 экспертиз, то теперь - 20-30. Мы сегодня заранее предупреждаем следственные органы, что по результатам наших исследований будет задержка. Мы обращаемся, куда только можно. В местные органы власти, в профильное министерство, профсоюз медицинских работников, в Верховную раду. С марта пишем письма. Но пока официальных ответов не получили. Устно нам говорят, что нет денег. С сентября обещают вообще отправить в отпуск всех за свой счет", - отметила женщина.


По словам руководителя областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виталия Зозули, проблема возникла в конце марта, с тех пор как учреждение начали финансировать по-другому из-за введения второго этапа медицинской реформы.
 

"Если в прошлом году на нужды нашего учреждения поступило 24 млн грн, То в этом году - всего 17,5 млн грн. В первом квартале мы получили 6,5 млн грн. И это с учетом заработной платы и расходных материалов. Коммунальные услуги перекрываются из областного бюджета. Из-за такого недофинансирования работники вынуждены перейти на неполный рабочий день", - сказал Виталий Зозуля.


Руководитель областного управления здравоохранения Николай Суслик рассказал, что сегодня нагрузка на работников Житомирского бюро судебно-медицинской экспертизы и действительно очень велика. Но согласно медицинской реформе финансирование из Национальной службы здоровья зависит не от объема работы, а от численности населения и территории, которое обслуживает тот или иное бюро.
 

"Мы проанализировали штатную численность житомирского бюро и сравнили с соседней Ровенской области. Если у нас на начало апреля было 240 штатных должностей, то в Ровно - 95. Имея такой большой штат, мы не укладываемся в финансирование на заработную плату. На сегодня из областного бюджета полностью профинансированы до конца года энергоносители. Направили почти 700 тыс. грн на приобретение хроматографа. Еще 11 млн грн ушло на заработную плату. В первом квартале сократили 28 должностей, во втором 14. Сегодня на 198-ти должностях работает 178 человек", - сказал Николай Суслик.


Также он добавил, что на совещании у председателя областного совета приняли решение, что бюро должно еще оптимизироваться. Если из государственного бюджета не поступит достаточно денег, то вопрос финансирования учреждения внесут на заседание очередной сессии областного совета в сентябре.
Тэги: судмедэкспертиза, Житомир, финансирование, зарплата
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