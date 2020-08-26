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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Август » 26 » 14:08:48

У Житомирі «Партія розвитку громад» провела праймеріз та визначила кандидатів, що будуть першими на округах   PR  

Сегодня, 14:29:44 454 6 Ошибка?Ошибка в тексте?
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У Житомирі «Партія розвитку громад» провела праймеріз та визначила кандидатів, що будуть першими на округах

 25 серпня «Партія розвитку громад» провела праймеріз кандидатів у депутати міської ради. Передвибори транслювали наживо на сторінці спільноти «Житомир, дій!» у Facebook. Про це повідомляє пресслужба політичної сили.

«Ми не просто декларуємо відкритість. Ми діємо! Вперше у Житомирі політична партія провела праймеріз на визначення перших номерів по округах. І це «Партія розвитку громад»! Передвибори транслювали наживо і кожен охочий міг поставити питання кандидатам. Обирали члени спільноти «Житомир, дій!» шляхом анонімного голосування у Telegram», – йдеться у повідомленні.

За результатами праймеріз переможцями стали шестеро:



Юлія Чепюк (Богунія, Малікова) – журналістка, комунікаційниця.




Дмитро Вернидуб (Крошня, Глобал) – адвокат, підприємець.



Іван Фурлет (Мальованка, Корбутівка, Центр) – депутат Житомирської міської ради, колишній директор комунального підприємства «Житомиртранспорт».



Олена Харчишина (Центр) – професорка ЖДУ імені Івана Франка, підприємиця, засновниця шахової школи «Інтелект».



Влад Пучич (Польова, Промзона, Вереси) – депутат Житомирської міської ради, громадський діяч, антикорупціонер.



Діна Корчевна (Польова, Музикалка, Смолянка, Паперова) – юристка, комунікаційниця, членкиня комісії Житомирської міської ради з безпеки дорожнього руху.

Подивитися запис трансляції можна тут і тут.
Тэги: Матвей Хренов, партія розвитку громад, кандидат в мэры, Житомир
Комментариев: 6
Живу_на_Восточной
1 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 14:56:49, Сегодня [Материал]
+4

хто є хто:
ю. чепюк— прессекретар сухомлина
д. вернидуб — перший раз бачу (я так розумію це мій округ)
і. фурлет — діючий депутат, автор "картки житомирянина"
о. харчишина — активна відвідувачка бізнес-тренінгів
в. пучич — діючий депутат; діяч, який «был с позором уволен из редакции и отстранен от работы над интернет-проектом "Журнал Житомира"»
д. корчевна — перший раз бачу

до речі, прізвище Маликов, пишеться через "И", але звідки цим людям знати щось про місто
zt-gregori
2 Ігор (zt-gregori)   • 15:04:56, Сегодня [Материал]
0

У Сухомлина вже інший прессекретар.
Корчевна була першою спікеркою "Нової поліції" у Житомирі.
Живу_на_Восточной
4 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 15:20:30, Сегодня [Материал]
0

Отже експрессекретар, дійсно її остання активність в Д7 ну зовсім в'язалася з поглядами мера, розірвання стосунків було лиш питанням часу

Ммм, "нова поліція"... теж аргумент проти, а ніж за
Armen21
3 МАКС (Armen21)   • 15:11:41, Сегодня [Материал]
+2

Пучич-антикорупціонер?!! Білосніжка, денег не берьот! Смішно...
realaNT
5 realant (realaNT)   • 15:54:18, Сегодня [Материал]
+1

Діна Корчевна (Польова, Музикалка, Смолянка, Паперова) – юристка, комунікаційниця, членкиня комісії Житомирської міської ради з безпеки дорожнього руху.

Бедная "членкиня". За что вы так девушку обзываете???
Muz
6 Игорь (Muz)   • 16:57:48, Сегодня [Материал]
0

Праймеріз....
А українські слова, типу, "попередній" і "голосування" вже не в моді? Обов"язково потрібно випендритись?
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