У Житомирі «Партія розвитку громад» провела праймеріз та визначила кандидатів, що будуть першими на округах

25 серпня «Партія розвитку громад» провела праймеріз кандидатів у депутати міської ради. Передвибори транслювали наживо на сторінці
спільноти «Житомир, дій!» у Facebook. Про це повідомляє пресслужба політичної сили.
«Ми не просто декларуємо відкритість. Ми діємо! Вперше у Житомирі політична партія провела праймеріз на визначення перших номерів по округах. І це «Партія розвитку громад»! Передвибори транслювали наживо і кожен охочий міг поставити питання кандидатам. Обирали члени спільноти «Житомир, дій!» шляхом анонімного голосування у Telegram»,
– йдеться у повідомленні.
За результатами праймеріз переможцями стали шестеро:
Юлія Чепюк
(Богунія, Малікова) – журналістка, комунікаційниця.
Дмитро Вернидуб
(Крошня, Глобал) – адвокат, підприємець.
Іван Фурлет
(Мальованка, Корбутівка, Центр) – депутат Житомирської міської ради, колишній директор комунального підприємства «Житомиртранспорт».
Олена Харчишина
(Центр) – професорка ЖДУ імені Івана Франка, підприємиця, засновниця шахової школи «Інтелект».
Влад Пучич
(Польова, Промзона, Вереси) – депутат Житомирської міської ради, громадський діяч, антикорупціонер.
Діна Корчевна
(Польова, Музикалка, Смолянка, Паперова) – юристка, комунікаційниця, членкиня комісії Житомирської міської ради з безпеки дорожнього руху.
Подивитися запис трансляції можна тут
і тут
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ю. чепюк— прессекретар сухомлина
д. вернидуб — перший раз бачу (я так розумію це мій округ)
і. фурлет — діючий депутат, автор "картки житомирянина"
о. харчишина — активна відвідувачка бізнес-тренінгів
в. пучич — діючий депутат; діяч, який «был с позором уволен из редакции и отстранен от работы над интернет-проектом "Журнал Житомира"»
д. корчевна — перший раз бачу
до речі, прізвище Маликов, пишеться через "И", але звідки цим людям знати щось про місто
Корчевна була першою спікеркою "Нової поліції" у Житомирі.
Ммм, "нова поліція"... теж аргумент проти, а ніж за
Бедная "членкиня". За что вы так девушку обзываете???
А українські слова, типу, "попередній" і "голосування" вже не в моді? Обов"язково потрібно випендритись?