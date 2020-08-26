В реке возле Житомира обнаружили автомобиль с трупом внутри. ВИДЕО

"В полицию обратились знакомые погибшего, с которыми он вместе рыбачил и отдыхал на берегу водоема. Около полуночи мужчина пошел спать в собственный автомобиль, который стоял на холме. Другие - отдыхали в своем транспортном средстве, расположенном рядом. Утром они обнаружили отсутствие товарища и его ВАЗа и заметили следы колес, которые вели к реке", - сообщает ГУ Нацполиции в Житомирской области.