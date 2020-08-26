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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 26 » 17:53:10

В реке возле Житомира обнаружили автомобиль с трупом внутри. ВИДЕО

Вчера, 18:13:10 1249 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В реке возле Житомира обнаружили автомобиль с трупом внутри. ВИДЕО

 В реке вблизи Житомира обнаружили утопленный автомобиль, а в его салоне - тело владельца. Инцидент произошел 26 августа возле села Пряжев Житомирского района.

Известно, что мужчина вечером 25 августа отдыхал с друзьями возле водоема. Позже он пошел спать в свою машину, а уже утром её нашли в водоеме.
 

"В полицию обратились знакомые погибшего, с которыми он вместе рыбачил и отдыхал на берегу водоема. Около полуночи мужчина пошел спать в собственный автомобиль, который стоял на холме. Другие - отдыхали в своем транспортном средстве, расположенном рядом. Утром они обнаружили отсутствие товарища и его ВАЗа и заметили следы колес, которые вели к реке", - сообщает ГУ Нацполиции в Житомирской области.

 

Спасатели достали транспортное средство из водоема. В салоне легковушки обнаружили тело владельца, жителя пгт Новогуйвинское, 1970 года рождения.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. В рамках уголовного производства продолжается установление всех причин и обстоятельств происшествия.
Тэги: авто, Река, Житомир, утонул
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