Житомир не дождался средств от государства и приобретет ангиограф в лизинг

Житомир планировал приобрести для второй городской больницы ангиографическое оборудование стоимостью 25 млн грн. Еще в феврале депутаты горсовета проголосовали за выделение 13,46 грн для покупки ангиографа. Остальные средства планировали получить из государственного бюджета
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По состоянию на август город так и не получил средства, поэтому намерен приобрести медицинское оборудование собственными силами - в лизинг. Об этом сообщается в проекте решения сессии
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«С целью предоставления жителям Житомирской городской объединенной территориальной громады современной медицинской помощи при остром инфаркте миокарда 20 февраля 2020 года Житомирским городским советом было принято решение о выделении 13,5 млн грн для приобретения ангиографического оборудования на условиях софинансирования. Из государственного бюджета ожидалось поступления 11,6 млн грн целевой субвенции. Закупка должна была проводиться Житомирской областной базой спецмедснабжения. Учитывая вышесказанное ... предложено осуществить закупку ангиографического оборудования на условиях лизинга в соответствии с действующим законодательством», - говорится в документе.
В мэрии отмечают, что при наличии ангиографа больница сможет оказывать медицинскую помощь пациентам с острым мозговым инсультом и пациентам, которые нуждаются в оперативных вмешательств на артериях.
Проект решения будет внесен на рассмотрение депутатского корпуса уже на следующей сессии.
вам же чётко сказали - немного денег дадим на одну больничку. Остальное - за свои.
децентрализация, Карл.....