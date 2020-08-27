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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 27 » 08:55:15

Во дворе Житомирской мэрии полиция задержала пьяного хулигана

Сегодня, 09:04:15 577 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Во дворе Житомирской мэрии полиция задержала пьяного хулигана

 В Житомире правоохранители задержали хулигана, который повредил чужой автомобиль и пытался затеять драку. Инцидент произошел 26 августа во дворе Житомирского городского совета.

Об этом сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
 

"Инспекторы роты ТОР получили вызов, что во дворе городского совета неизвестный мужчина совершает хулиганские действия. Когда ТОРовцы прибыли на место происшествия, то обнаружили гражданина, который находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью, кричал, пытался затеять драку с охранником городского совета, а также разбил стекло автомобиля, которое было припарковано на стоянке вблизи", - информирует полиция.


Инспекторы роты ТОР задержали нарушителя и вызвали на место происшествия работников следственно-оперативной группы.

Напомним, днем ранее в Житомире полицейские задержали пьяного неадекватного мужчину, который с топором бросался на людей и пытался сбежать от патрульных на автомобиле.

ФОТО: патрульная полиция
Тэги: Житомир, задержание, хулиган
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