Во дворе Житомирской мэрии полиция задержала пьяного хулигана

"Инспекторы роты ТОР получили вызов, что во дворе городского совета неизвестный мужчина совершает хулиганские действия. Когда ТОРовцы прибыли на место происшествия, то обнаружили гражданина, который находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью, кричал, пытался затеять драку с охранником городского совета, а также разбил стекло автомобиля, которое было припарковано на стоянке вблизи", - информирует полиция.