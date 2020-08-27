Во дворе Житомирской мэрии полиция задержала пьяного хулигана

В Житомире правоохранители задержали хулигана, который повредил чужой автомобиль и пытался затеять драку. Инцидент произошел 26 августа во дворе Житомирского городского совета.
Об этом сообщили в патрульной полиции
Житомирской области.
"Инспекторы роты ТОР получили вызов, что во дворе городского совета неизвестный мужчина совершает хулиганские действия. Когда ТОРовцы прибыли на место происшествия, то обнаружили гражданина, который находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью, кричал, пытался затеять драку с охранником городского совета, а также разбил стекло автомобиля, которое было припарковано на стоянке вблизи", - информирует полиция.
Инспекторы роты ТОР задержали нарушителя и вызвали на место происшествия работников следственно-оперативной группы.
Напомним, днем ранее в Житомире полицейские задержали пьяного неадекватного мужчину, который с топором бросался на людей
и пытался сбежать от патрульных на автомобиле.
ФОТО: патрульная полиция