Под Житомиром столкнулись легковушки: женщина и двое детей попали в больницу

На трассе Киев-Чоп в пригороде Житомира столкнулись две легковушки. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили пассажиры одного из автомобилей.
Как стало известно "Журналу Житомира
", ДТП произошло 26 августа на 120 км автодороги М-06 в Коростышевском районе.
"Предварительно установлено, что на автодороге при смене полосы движения столкнулись автомобили Opel Corsa под управлением 59-летней киевлянки и Honda Accord, за рулем которого находился 36-летний житель г. Львова, который двигался в попутном направлении", - сообщает ГУ Нацполиции в Житомирской области.
Телесные повреждения получили трое пассажиров авто Honda: 32-летняя женщина и двое детей 7 и 9 лет, жители Львовщины. Их госпитализировали в Коростышевскую больницу.
Полицейские начали уголовное производство по ст. 286 УК Украины. Продолжается дальнейшее установление обстоятельств происшествия.