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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 27 » 09:53:12

Под Житомиром столкнулись легковушки: женщина и двое детей попали в больницу

Сегодня, 10:11:25 859 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром столкнулись легковушки: женщина и двое детей попали в больницу

 На трассе Киев-Чоп в пригороде Житомира столкнулись две легковушки. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили пассажиры одного из автомобилей.

Как стало известно "Журналу Житомира", ДТП произошло 26 августа на 120 км автодороги М-06 в Коростышевском районе.
 

"Предварительно установлено, что на автодороге при смене полосы движения столкнулись автомобили Opel Corsa под управлением 59-летней киевлянки и Honda Accord, за рулем которого находился 36-летний житель г. Львова, который двигался в попутном направлении", - сообщает ГУ Нацполиции в Житомирской области.


Телесные повреждения получили трое пассажиров авто Honda: 32-летняя женщина и двое детей 7 и 9 лет, жители Львовщины. Их госпитализировали в Коростышевскую больницу.

Полицейские начали уголовное производство по ст. 286 УК Украины. Продолжается дальнейшее установление обстоятельств происшествия.
Тэги: Киев-Чоп, дтп
Комментариев: 1
RaID
1 Сергій (RaID)   • 13:32:23, Сегодня [Материал]
+1

Добре що тут такий відбійник. У нас багато відбійників які зроблені так що здатні протикати авто і весь салон наскрізь при подібних ДТП.
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