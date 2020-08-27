Не хватает рабочих рук: какие профессии наиболее востребованы в Житомирской области

В Житомирской области в настоящее время в дефиците: комплектовщики проводов, операторы заправочных станций и швеи. Об этом сообщает областной центр занятости.
"В первой пятерке самых дефицитных кадров, которых не хватает на рынке труда Житомирщины в первые 7 месяцев 2020 года - комплектовщики проводов, операторы заправочных станций, инспекторы пенитенциарной системы, сортировщики изделий из дерева и швеи"
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Среди наиболее востребованных запросов работодателей - также водители автотранспортных средств, слесари-сантехники, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, операторы производственного участка, скрутчик изделий кабельного производства и электрогазосварщики.
В перечне работников, которых не хватает, - и трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, и дорожные рабочие, и укладчики-упаковщики, и станочники деревообрабатывающих станков. Полицейские инспекторы, литейщики, дворники, бариста и официанты также в числе работников, с поиском которых работодатели области имеют сложности.
Сейчас в базе данных Житомирской областной службы занятости насчитывается почти 2400 актуальных вакансий, что на 43% меньше, чем в прошлом году.