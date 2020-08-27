Пожар в Житомире: огонь уничтожил гараж и автомобиль, находившийся внутри. ФОТО

"Пламенем были охвачены гараж, кровля над ним и автомобиль BMW, находившийся внутри. Из-за наличия в гараже легковоспламеняющихся материалов огонь быстро распространялся и перекинулся на кровлю вплотную расположенной летней кухни. Ситуацию осложняло то, что в плотно застроенном жилом районе отсутствуют источники водоснабжения. Также выяснилось, что внутри здания находился еще и кислородный баллон, который мог в любой момент взорваться", - отмечают спасатели.