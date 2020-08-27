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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 27 » 12:42:30

Пожар в Житомире: огонь уничтожил гараж и автомобиль, находившийся внутри. ФОТО

Сегодня, 12:44:10 514 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пожар в Житомире: огонь уничтожил гараж и автомобиль, находившийся внутри. ФОТО

 В Житомире сгорел гараж, а вместе с ним автомобиль BMW, находившийся внутри. Инцидент произошел вечером 26 августа на территории частного домовладения на одной из улиц города.

Об этом "ЖЖ" сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.
 

"Пламенем были охвачены гараж, кровля над ним и автомобиль BMW, находившийся внутри. Из-за наличия в гараже легковоспламеняющихся материалов огонь быстро распространялся и перекинулся на кровлю вплотную расположенной летней кухни. Ситуацию осложняло то, что в плотно застроенном жилом районе отсутствуют источники водоснабжения. Также выяснилось, что внутри здания находился еще и кислородный баллон, который мог в любой момент взорваться", - отмечают спасатели.


Пожар удалось оперативно локализовать и ликвидировать, однако огонь успел полностью уничтожить гараж и легковой автомобиль.

Погибших и травмированных нет. К ликвидации чрезвычайного происшествия привлекалось 14 спасателей и 3 единицы пожарной техники. Причины пожара устанавливают специалисты.





ФОТО: ГСЧС
Тэги: Житомир, пожар, гараж
Комментариев: 1
RaID
1 Сергій (RaID)   • 13:31:01, Сегодня [Материал]
0

Сладнощі перекладу? Може таки "внутри"?
Ответ: ви маєте рацію. виправили
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