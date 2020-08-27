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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 27 » 13:03:08

Виктор Ющенко приехал в Житомир на пресс-конференцию, посвященную пчеловодству

Сегодня, 13:04:08 684 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Виктор Ющенко приехал в Житомир на пресс-конференцию, посвященную пчеловодству

 27 августа в Житомире проходит пресс-конференция - презентация проекта «Бортництво Полісся: архаїчна традиція у сучасному вимірі». Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда и объединяет Киевскую, Ровенскую и Житомирскую области.
 

«Основная цель проекта – представить и популяризировать бортничество как элемент нематериального культурного наследия Украины, синтезировать информацию, связанную с этим промыслом и визуализировать в ЗD формате предметы музейных собраний из трех областей Украины», - информирует облгосадминистрация.


По результатам проекта предусматривается создание и запуск web-сайта «Виртуальный музей бортничества», а также создание интерактивных просветительских материалов, которые могут стать основой досье для номинирования традиции в Репрезентативный список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Среди участников пресс-конференции 3-й Президент Украины Виктор Ющенко.

Напомним, ранее «Журнал Житомира» рассказывал о бортничестве - древнем способе пчеловодства, когда пчелы содержатся в дуплах или бревнах, прикрепленных к деревьям.

Тэги: бортничество, Виктор Ющенко, Житомир
Комментариев: 3
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 13:07:29, Сегодня [Материал]
+2

Нарешті людина знайшла свою справу та призначення.
RaID
2 Сергій (RaID)   • 13:25:59, Сегодня [Материал]
0

Відео на тему - Бортники. Люди лісу · Ukraїner

https://youtu.be/0IUU9yiDS3Q
Crespito
3 Hernan (Crespito)   • 13:44:50, Сегодня [Материал]
0

Ющенко рядом с Януковичем приехал?
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