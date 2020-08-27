Виктор Ющенко приехал в Житомир на пресс-конференцию, посвященную пчеловодству

27 августа в Житомире проходит пресс-конференция - презентация проекта «Бортництво Полісся: архаїчна традиція у сучасному вимірі». Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда и объединяет Киевскую, Ровенскую и Житомирскую области.
«Основная цель проекта – представить и популяризировать бортничество как элемент нематериального культурного наследия Украины, синтезировать информацию, связанную с этим промыслом и визуализировать в ЗD формате предметы музейных собраний из трех областей Украины», - информирует облгосадминистрация.
По результатам проекта предусматривается создание и запуск web-сайта «Виртуальный музей бортничества», а также создание интерактивных просветительских материалов, которые могут стать основой досье для номинирования традиции в Репрезентативный список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Среди участников пресс-конференции 3-й Президент Украины Виктор Ющенко.
Напомним, ранее «Журнал Житомира
» рассказывал о бортничестве
- древнем способе пчеловодства, когда пчелы содержатся в дуплах или бревнах, прикрепленных к деревьям.
https://youtu.be/0IUU9yiDS3Q