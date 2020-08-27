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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 27 » 14:57:57

На Житомирщине попытаются испечь самый большой малиновый пирог и установить рекорд Украины

Сегодня, 15:14:57 153 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине попытаются испечь самый большой малиновый пирог и установить рекорд Украины

 28 августа в с. Костовцы Брусиловского района Житомирской области состоится фестиваль "Брусвяна-Украина 2020", во время которого попытаются установить рекорд Украины.

Об этом сообщается на сайте Житомирского областного совета.

"На Брусиловщине 28 августа состоится областной фестиваль "Брусвяна-Украина 2020". Посетителей фестиваля ждет множество подарков, ягодная ярмарка, распродажа садовых товаров, дегустация ягодного вина, праздничная лотерея, мастер-классы, а также конкурс малиновых пирогов, в частности будет установлен рекорд Украина на самый большой малиновый пирог", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках мероприятия проведут экскурсии рассадником "Брусвяна", конкурс огородных чучел, мастер-класс по созданию венков, фермерскую дискотеку. Также посетителей фестиваля ждет праздничная концертная программа от группы "Древляне".

Во время мероприятия обязательным является использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и соблюдение социальной дистанции (1,5 метра).

Тэги: Житомирщина, фестиваль, пирог
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