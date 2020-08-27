На Житомирщине попытаются испечь самый большой малиновый пирог и установить рекорд Украины

28 августа в с. Костовцы Брусиловского района Житомирской области состоится фестиваль "Брусвяна-Украина 2020", во время которого попытаются установить рекорд Украины.
Об этом сообщается на сайте
Житомирского областного совета.
"На Брусиловщине 28 августа состоится областной фестиваль "Брусвяна-Украина 2020". Посетителей фестиваля ждет множество подарков, ягодная ярмарка, распродажа садовых товаров, дегустация ягодного вина, праздничная лотерея, мастер-классы, а также конкурс малиновых пирогов, в частности будет установлен рекорд Украина на самый большой малиновый пирог"
, - говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках мероприятия проведут экскурсии рассадником "Брусвяна", конкурс огородных чучел, мастер-класс по созданию венков, фермерскую дискотеку. Также посетителей фестиваля ждет праздничная концертная программа от группы "Древляне".
Во время мероприятия обязательным является использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и соблюдение социальной дистанции (1,5 метра).