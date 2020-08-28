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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Август » 28 » 08:34:31

Над Житомирщиной с самолета будут разбрасывать вакцину для диких животных

Сегодня, 08:57:31 1924 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Над Житомирщиной с самолета будут разбрасывать вакцину для диких животных

 В начале сентября на территории Житомирской области проведут вакцинацию от бешенства диких плотоядных животных. Вакцинацию проведут с самолетов, планируют разбрасать почти 640 тысяч доз вакцины.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Госпродпотребслужбе Житомирщины.
 

"Обработке подлежит 25 481 км² территории Житомирской области, что составляет 85% общей площади области. Вакцинации не подлежат населенные пункты, водные объекты, автомагистрали и запретительные зоны для полетов гражданской авиации", - говорится в сообщении.




Специалисты отмечают, что защитный эффект от применения вакцины наблюдается только у не инфицированных животных. Формирование иммунитета у вакцинированных животных составляет 21 день и длится минимум 1 год.

Для проведения лабораторного контроля за эффективностью вакцинации, через 30 дней после проведения кампании проводится отстрел лисиц из расчета 2 особи на 100 км² охотничьих угодий и проводится отбор биологических материалов для проведения лабораторных исследований.

Из всего количества исследованных лисиц в 2018 году бешенство выявлено у 10,5% животных, в 2019 году этот показатель составлял - 3,9%.
Тэги: Житомирщина, вакцина, бешенство
Комментариев: 1
google
1 Гугиль (google)   • 14:25:44, Сегодня [Материал]
+1

над Зрадой будет пролетать? )
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