Над Житомирщиной с самолета будут разбрасывать вакцину для диких животных

В начале сентября на территории Житомирской области проведут вакцинацию от бешенства диких плотоядных животных. Вакцинацию проведут с самолетов, планируют разбрасать почти 640 тысяч доз вакцины.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Госпродпотребслужбе Житомирщины.
"Обработке подлежит 25 481 км² территории Житомирской области, что составляет 85% общей площади области. Вакцинации не подлежат населенные пункты, водные объекты, автомагистрали и запретительные зоны для полетов гражданской авиации", - говорится в сообщении.
Специалисты отмечают, что защитный эффект от применения вакцины наблюдается только у не инфицированных животных. Формирование иммунитета у вакцинированных животных составляет 21 день и длится минимум 1 год.
Для проведения лабораторного контроля за эффективностью вакцинации, через 30 дней после проведения кампании проводится отстрел лисиц из расчета 2 особи на 100 км² охотничьих угодий и проводится отбор биологических материалов для проведения лабораторных исследований.
Из всего количества исследованных лисиц в 2018 году бешенство выявлено у 10,5% животных, в 2019 году этот показатель составлял - 3,9%.