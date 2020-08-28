С 1 сентября в Житомире увеличат количество общественного транспорта. Карантинные ограничения продолжат действовать

"Коммунальное предприятие "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" увеличивает выпуск транспорта максимально, как было запланировано, с 1 сентября. Но карантинные меры остаются. Постановление Кабмина действует, поэтому у меня огромная просьба к родителям и ученикам - заблаговременно планировать поездки в учебные заведения. Обязательно нужно соблюдать все санитарные меры, надевать маски - с 1 сентября мы снова будем больше внимания уделять этому. Также у нас есть льготные категории, мы не ограничиваем их во времени, как это было раньше, но тоже просим рассчитывать свое время, потому что утром увеличится нагрузка. Для сравнения, ранее в учебный период в час пик троллейбус принимал 100 пассажиров. Сейчас это количество ограничено до 24 человек, то есть количество пассажиров уменьшено практически в 5 раз. Увеличить количество транспорта в 5 раз мы физически не сможем. Поэтому просим, пожалуйста, отнестись с пониманием. Чтобы обычные пассажиры, которые могут выехать позже, все же предоставили приоритет нашим ученикам и людям, которые добираются на работу в более раннее время", - сообщил Шевчук.
"У нас могут возникнуть небольшие осложнения, поскольку мы заходим в капитальные ремонты. Они одновременно пройдут на улице Киевской. Если подрядчик выполнит первую часть работ от улицы Театральной до площади Соборной, то они зайдут во второй этап, который предусматривает перекрытие улицы. Это усложнит движение для общественного транспорта. Мы не будем закрывать дорогу полностью, мы закроем часть. Либо правая, либо левая полоса будет закрыта, что затруднит движение троллейбусов №1 и №2, которые не смогут двигаться в обе стороны", - отметил заместитель. мэра
Чому постійно потрібно чекати по 25 хв ? зранку
Є графік руху але чомусь постійно машини відсутні по графіку
Водії заявляють що машина не вийшла на маршрут
Це ж нові автобуси !!!
Зробіть будьласка щось!
навіщо існує графік якщо вони по ньому не курсують
Чому в ранці в час пік машини не виходять на маршрут ????