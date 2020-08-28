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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 28 » 09:02:32

С 1 сентября в Житомире увеличат количество общественного транспорта. Карантинные ограничения продолжат действовать

Сегодня, 09:16:32 654 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С 1 сентября в Житомире увеличат количество общественного транспорта. Карантинные ограничения продолжат действовать

 С 1 сентября в связи с началом нового учебного года в Житомире на 30% увеличат количество коммунального транспорта и маршруток, особенно утром и в часы пик.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель Житомирского городского головы Александр Шевчук, передает "Суспільне Житомир".

Он отметил, что карантинные меры продолжают действовать в коммунальном транспорте Житомира, а значит одновременно в салоне транспортного средства людей должно быть не больше, чем сидячих мест.
 

"Коммунальное предприятие "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" увеличивает выпуск транспорта максимально, как было запланировано, с 1 сентября. Но карантинные меры остаются. Постановление Кабмина действует, поэтому у меня огромная просьба к родителям и ученикам - заблаговременно планировать поездки в учебные заведения. Обязательно нужно соблюдать все санитарные меры, надевать маски - с 1 сентября мы снова будем больше внимания уделять этому. Также у нас есть льготные категории, мы не ограничиваем их во времени, как это было раньше, но тоже просим рассчитывать свое время, потому что утром увеличится нагрузка. Для сравнения, ранее в учебный период в час пик троллейбус принимал 100 пассажиров. Сейчас это количество ограничено до 24 человек, то есть количество пассажиров уменьшено практически в 5 раз. Увеличить количество транспорта в 5 раз мы физически не сможем. Поэтому просим, пожалуйста, отнестись с пониманием. Чтобы обычные пассажиры, которые могут выехать позже, все же предоставили приоритет нашим ученикам и людям, которые добираются на работу в более раннее время", - сообщил Шевчук.


Сейчас по Житомиру пассажиров перевозят 70 троллейбусов. С 1 сентября их количество увеличат почти до 90 единиц.

Также Александр Шевчук коснулся темы капремонта улицы Киевской, из-за чего будет затруднено движение общественного транспорта.
 

"У нас могут возникнуть небольшие осложнения, поскольку мы заходим в капитальные ремонты. Они одновременно пройдут на улице Киевской. Если подрядчик выполнит первую часть работ от улицы Театральной до площади Соборной, то они зайдут во второй этап, который предусматривает перекрытие улицы. Это усложнит движение для общественного транспорта. Мы не будем закрывать дорогу полностью, мы закроем часть. Либо правая, либо левая полоса будет закрыта, что затруднит движение троллейбусов №1 и №2, которые не смогут двигаться в обе стороны", - отметил заместитель. мэра


Александр Шевчук говорит, что в горсовете понимают, что такие действия вызывают неудобства, но капитальный ремонт улиц необходимо проводить.
Тэги: общественный транспорт, Житомир, 1 сентября
Комментариев: 3
master_zr
1 master (master_zr)   • 09:40:26, Сегодня [Материал]
+1

Александр Шевчук ви можете наладить нормально функціонування маршрутки № 3 ???
Чому постійно потрібно чекати по 25 хв ? зранку
Є графік руху але чомусь постійно машини відсутні по графіку
Водії заявляють що машина не вийшла на маршрут
Це ж нові автобуси !!!
Зробіть будьласка щось!
навіщо існує графік якщо вони по ньому не курсують

Чому в ранці в час пік машини не виходять на маршрут ????
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 12:49:46, Сегодня [Материал]
0

Скорее всего маршрут просто не рентабельный и его в который раз закроют. Все просто.
Васёк
3 Вася (Васёк)   • 16:49:51, Сегодня [Материал]
0

Да срать пенсионеры хотели на ваши просьбы и на вас лично. Им вообще на всех насрать, это им все должны, а они ничего ни кому не должны. Как катались с утра до ночи, так и будут кататься. Когда весной был платный проезд для всех, то сидели дома как мышки. Только вернули халяву, сразу повылазили как муравьи из муравейника. А ты покупай проездной за 180 грн и ходи пешком...
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