С 1 сентября в Житомире увеличат количество общественного транспорта. Карантинные ограничения продолжат действовать

"Коммунальное предприятие "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" увеличивает выпуск транспорта максимально, как было запланировано, с 1 сентября. Но карантинные меры остаются. Постановление Кабмина действует, поэтому у меня огромная просьба к родителям и ученикам - заблаговременно планировать поездки в учебные заведения. Обязательно нужно соблюдать все санитарные меры, надевать маски - с 1 сентября мы снова будем больше внимания уделять этому. Также у нас есть льготные категории, мы не ограничиваем их во времени, как это было раньше, но тоже просим рассчитывать свое время, потому что утром увеличится нагрузка. Для сравнения, ранее в учебный период в час пик троллейбус принимал 100 пассажиров. Сейчас это количество ограничено до 24 человек, то есть количество пассажиров уменьшено практически в 5 раз. Увеличить количество транспорта в 5 раз мы физически не сможем. Поэтому просим, пожалуйста, отнестись с пониманием. Чтобы обычные пассажиры, которые могут выехать позже, все же предоставили приоритет нашим ученикам и людям, которые добираются на работу в более раннее время", - сообщил Шевчук.