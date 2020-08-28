В Житомире установят 20 стендов, на которых будут размещать предвыборную агитацию

«Управлению коммунального хозяйства городского совета и управлению жилищного хозяйства городского совета обеспечить оборудование стендов, досок объявлений в определенных местах для размещения материалов предвыборной агитации к 5 сентября 2020 года и снятие предвыборных агитационных материалов в соответствии со сроками, определенными действующим законодательством Украины. Коммунальному предприятию "Инспекция по благоустройству г. Житомира" городского совета и муниципальной инспекции городского совета, в случае размещения материалов предвыборной агитации в неопределенных для этого местах, принимать меры в соответствии с действующим законодательством Украины», - говорится в решении.