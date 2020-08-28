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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 28 » 10:34:12

В Житомире установят 20 стендов, на которых будут размещать предвыборную агитацию

Сегодня, 11:04:12 342 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире установят 20 стендов, на которых будут размещать предвыборную агитацию

 На улицах Житомира установят стенды и доски объявлений для распространения материалов предвыборной агитации к очередным местным выборам 25 октября 2020 года.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании исполнительного комитета.
 

«Управлению коммунального хозяйства городского совета и управлению жилищного хозяйства городского совета обеспечить оборудование стендов, досок объявлений в определенных местах для размещения материалов предвыборной агитации к 5 сентября 2020 года и снятие предвыборных агитационных материалов в соответствии со сроками, определенными действующим законодательством Украины. Коммунальному предприятию "Инспекция по благоустройству г. Житомира" городского совета и муниципальной инспекции городского совета, в случае размещения материалов предвыборной агитации в неопределенных для этого местах, принимать меры в соответствии с действующим законодательством Украины», - говорится в решении.


Согласно документу, по 10 стендов установят в Богунском и Королёвском районах Житомира. Еще один появится в селе Вересы, которое входит в Житомирскую городскую ОТГ.

Тэги: Житомир, реклама, выборы, агитация
Комментариев: 2
google
1 Гугиль (google)   • 14:26:17, Сегодня [Материал]
+1

ого. сильно! по местячковому , по кугутьськи )
TerminatorUA
2 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 14:53:59, Сегодня [Материал]
0

Які стенди? Все місто засруть своєю передвиборчою агітацією.
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